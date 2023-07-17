Балицкий заявил о штатной работе маршрута в Крым через Запорожскую область
Маршрут в Крым через Запорожскую область работает в штатном режиме. Об этом 17 июля сообщил врио главы области Евгений Балицкий.
«Крым не отрезан от материковой части России и не может быть отрезан, сухопутный маршрут через новые регионы, в том числе через Запорожскую область, работает в штатном режиме», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, автомобильный трафик будет упорядочен с максимальным удобством для проезда через новые регионы. «Администрация Запорожской области окажет всю необходимую помощь в этой работе, сухопутный маршрут безопасен и отработан», — добавил Балицкий.
Ранее в этот день движение по Крымскому мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через него или использовать альтернативные маршруты.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что ЧП на Крымском мосту является террористической атакой. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате происшествия двое взрослых погибли, один ребенок пострадал. Позднее стало известно, что девочку госпитализировали самолетом санавиации. Гладков заверил, что семье будет оказана необходимая помощь.
Для координации действий создан оперштаб, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На востоке Крыма откроют пункты временного размещения для туристов.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо также сообщили, что их регионы готовы принять трафик, проезжающий в Крым.