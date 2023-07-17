Автодилеры стали чаще скрывать огрехи поддержанных авто

В России стали чаще подавать в суды на автодилеров, подсчитали «Известия». Большинство дел связаны с тем, что салоны утаивают недостатки продаваемых подержанных машин. В Мосгорсуд уже поступило 165 исков по статьям о нарушении прав потребителей, хотя за весь прошлый год таких исков было около 200. В топ-3 по числу исков входят «Рольф», «Автодом» и «Автомир».

Ситуация связана с дефицитом новых машин массового сегмента, что и стало причиной расцвета рынка подержанных авто. Аналитическое агентство «Автостат» оценивает его рост уже в 27%.

Покупатели, в частности, жалуются, что менеджеры дилерских центров не рассказывали им о поломках или недочетах — зачастую их может заметить только профессионал. Это повреждения краски, замененные бампер, крыло, что может говорить о том, что автомобиль попадал в ДТП.

Также в отчетах по автомобилям не значилось, что автомобиль был в аварии. А при попытке вернуть транспорт после обнаружения скрытых повреждений, представители салонов заверяли, что поломки возникли в ходе эксплуатации или последующего ремонта.

В одном из исков к «Рольф» гражданин потребовал заменить Hyundai Elantra на аналогичную модель и компенсировать расходы на техосмотр. У автомобиля были найдены дефекты двигателя. Но дилер отказывался это делать, ссылаясь на некачественный ремонт, который сделал покупатель в стороннем сервисе.

Компания «Автодом» отремонтировала BMW по гарантии, но автомобиль загорелся. Сотрудники МЧС потушили ее и установили, что причиной пожара послужило воспламенение моторного масла от нагретой поверхности деталей нижней части двигателя. Это дело всё еще рассматривается в суде.

А клиент дилерского центра «Автомир» пожаловался, что купил машину, к которой был спилен номер двигателя. Из-за этого он не смог зарегистрировать автомобиль в ГИБДД. Для исправления ситуации необходимо заменить двигатель внутреннего сгорания. Потерпевший потребовал компенсацию за ремонт, но представители «Автомир» не явились на заседание. Это разбирательство также всё еще продолжается.

Согласно анализу «Известий», такие дела могут длиться в течение нескольких лет. В частности, одно из дел против автодилера «Рольф» рассматривается с 2018 года.

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Хламоватое поведение: автодилеры стали чаще скрывать огрехи б/у авто