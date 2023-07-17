Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цены на новостройки стремительно выросли за две недели
Происшествия
Аксенов сообщил об остановке автомобильного движения на Крымском мосту
Мир
Стало известно о возможной встрече президентов России и Бразилии на саммите БРИКС
Экономика
В ЦБ поддержали законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных банков в РФ
Мир
Трамп указал на неспособность Байдена вести дела с мировыми лидерами
Мир
В Турции предположили реакцию НАТО на непродление зерновой сделки
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность и до +27 градусов в Москве 17 июля
Мир
Беспилотники коалиции США 12 раз нарушили воздушное пространство Сирии за сутки
Мир
Неустановленное заболевание поразило около тысячи жителей деревни в Египте
Экономика
ФАС подготовила законопроект об изменении ценовых индикаторов
Экономика
Лимит переводов самому себе без комиссий повысят до 30 млн
Общество
Пожар на площади 1,5 тыс. кв. м в Архангельске ликвидирован
Мир
В Австрии заявили о праве жителей принимать решение о введении санкций против РФ

Автодилеры стали чаще скрывать огрехи поддержанных авто

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России стали чаще подавать в суды на автодилеров, подсчитали «Известия». Большинство дел связаны с тем, что салоны утаивают недостатки продаваемых подержанных машин. В Мосгорсуд уже поступило 165 исков по статьям о нарушении прав потребителей, хотя за весь прошлый год таких исков было около 200. В топ-3 по числу исков входят «Рольф», «Автодом» и «Автомир».

Лучше новых двух: автомобилисты уходят на вторичный рынок
По итогам года в России может быть продано 5,8 млн подержанных машин

Ситуация связана с дефицитом новых машин массового сегмента, что и стало причиной расцвета рынка подержанных авто. Аналитическое агентство «Автостат» оценивает его рост уже в 27%.

Покупатели, в частности, жалуются, что менеджеры дилерских центров не рассказывали им о поломках или недочетах — зачастую их может заметить только профессионал. Это повреждения краски, замененные бампер, крыло, что может говорить о том, что автомобиль попадал в ДТП.

Также в отчетах по автомобилям не значилось, что автомобиль был в аварии. А при попытке вернуть транспорт после обнаружения скрытых повреждений, представители салонов заверяли, что поломки возникли в ходе эксплуатации или последующего ремонта.

В одном из исков к «Рольф» гражданин потребовал заменить Hyundai Elantra на аналогичную модель и компенсировать расходы на техосмотр. У автомобиля были найдены дефекты двигателя. Но дилер отказывался это делать, ссылаясь на некачественный ремонт, который сделал покупатель в стороннем сервисе.

Компания «Автодом» отремонтировала BMW по гарантии, но автомобиль загорелся. Сотрудники МЧС потушили ее и установили, что причиной пожара послужило воспламенение моторного масла от нагретой поверхности деталей нижней части двигателя. Это дело всё еще рассматривается в суде.

А клиент дилерского центра «Автомир» пожаловался, что купил машину, к которой был спилен номер двигателя. Из-за этого он не смог зарегистрировать автомобиль в ГИБДД. Для исправления ситуации необходимо заменить двигатель внутреннего сгорания. Потерпевший потребовал компенсацию за ремонт, но представители «Автомир» не явились на заседание. Это разбирательство также всё еще продолжается.

Согласно анализу «Известий», такие дела могут длиться в течение нескольких лет. В частности, одно из дел против автодилера «Рольф» рассматривается с 2018 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Хламоватое поведение: автодилеры стали чаще скрывать огрехи б/у авто

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023