Хламоватое поведение: автодилеры стали чаще скрывать огрехи б/у авто
Граждане и компании стали чаще жаловаться в суды на автодилеров, которые утаивают недостатки продаваемых подержанных машин. Например, только в Мосгорсуд уже поступило 165 исков по статьям о нарушении прав потребителей, хотя за весь прошлый год таких исков был около 200. Такая ситуация развивается на фоне дефицита новых машин массового сегмента, который и стал причиной расцвета рынка подержанных авто. Аналитическое агентство «Автостат» оценивает его рост уже в 27%. Потребители массово жалуются на недобросовестные продажи б/у машин в крупных дилерских сетях: в топ-3 по числу исков входят «Рольф», «Автодом» и «Автомир». Основные претензии потребителей к ним — скрытые повреждения корпуса машины, плохо нанесенная краска, скрученный пробег.
Популярный б/у
Продажи автомобилей с пробегом выросли на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из исследования аналитического агентства «Автостат». С января по июль россияне приобрели 2,7 млн подержанных машин, в том числе только в июне — 502 тыс. Связано это, в частности, с дефицитом иномарок массового сегмента — Volkswagen, Kia, Huyndai. Рост популярности б/у машин среди россиян вызван и нестабильным курс рубля.
Такой ситуацией стали активно пользоваться недобросовестные менеджеры крупных дилерских центров. С начала года в Арбитражный суд поступило 135 исков, где фигурируют компании «Рольф», «Автодом», «Автомир», Major, «КлючАвто» и «АвтоГермес» — это уже половина от всего количества жалоб за 2022 год, подсчитали «Известия». Такая же ситуация наблюдается и в столице. В Мосгорсуд уже поступило 165 исков «О защите прав потребителей» по искам против автодилеров, в прошлом году — 201.
Покупатели, в частности, жалуются, что менеджеры дилерских центров не рассказывали им о поломках или недочетах — зачастую их может заметить только профессионал. Это повреждения краски, замененные бампер, крыло, что может говорить о том, что автомобиль попадал в ДТП. Также в отчетах по автомобилям не значилось, что они были в авариях. А при попытке вернуть транспорт после обнаружения скрытых повреждений представители салонов заверяли, что поломки возникли в ходе эксплуатации или последующего ремонта.
Больше всего жалоб на компании «Рольф», «Автодом» и «Автомир». Так, в одном из исков к «Рольф» гражданин потребовал заменить Hyundai Elantra на аналогичную модель и компенсировать расходы на техосмотр. У автомобиля были найдены дефекты двигателя. Но дилер отказывался это делать, ссылаясь на некачественный ремонт, который сделал покупатель в стороннем сервисе.
Компания «Автодом» отремонтировала BMW по гарантии, но автомобиль загорелся. Сотрудники МЧС потушили ее и установили, что причиной пожара послужило воспламенение моторного масла от нагретой поверхности деталей нижней части двигателя. Это дело все еще рассматривается в суде.
А клиент дилерского центра «Автомир» пожаловался, что купил машину, у которой был спилен номер двигателя. Из-за этого он не смог зарегистрировать ее в ГИБДД. Для исправления ситуации необходимо заменить двигатель внутреннего сгорания. Потерпевший потребовал компенсацию за ремонт, но представители «Автомир» не пришли на заседание. Это разбирательство также все еще продолжается.
Согласно анализу «Известий», такие дела могут длиться в течение нескольких лет. В частности, одно из дел против автодилера «Рольф» рассматривается с 2018 года.
«Известия» направили запросы во все три сети, а также в «КлючАвто» и «АвтоГермес», на которые также жаловались покупатели б/у машин. Они не ответили, но в материалах судов, с которым ознакомилась редакция, чаще всего продавцы свою возможную вину отрицали.
Гарантийный случай
В одном из салонов «Рольф» Георгий Ерицян приобрел подержанную Skoda Fabia. Несмотря на заверения менеджеров, после непродолжительного времени в автомобиле оказались «сюрпризы».
— Был окрас крыла, факт которого скрыли. Вот здесь видно, что на болте отсутствует краска, — его крутили, — рассказал «Известиям» потерпевший. — Кроме того, у автомобиля мятый порог и даже подлокотник оказался сломанным.
Неприятная история произошла и с москвичом Дмитрием Черепановым. Потерпевший остался и без денег, и без автомобиля. Он приобрел машину в одном из центров «Рольф», но при постановке на учет оказалось, что номера на двигателе были перебиты.
— Сотрудники ГИБДД обратили внимание на двигатель, на него был приклеен номер, который не совпадал с тем, который был указан в ПТС (паспорт транспортного средства). В итоге машину изъяли, — заявил пострадавший.
Пока вернуть деньги за автомобиль Дмитрию Черепанову не удалось: договор о покупке составлен так, что исключает практически любую ответственность со стороны дилера.
Еще один случай был связан с гарантией. Владимир приобрел подержанный Land Rover, и через несколько дней у него сломалась раздаточная коробка (элемент трансмиссии).
— Этот элемент входил в гарантию, но когда я позвонил в «Рольф», то мне сказали, что я должен доплатить 400 тыс. рублей, — посетовал пострадавший. — Пришлось записаться на диагностику, которая обошлась мне в 8,5 тыс. рублей. Мне сказали, что случай гарантийный, но в результате все равно требовали доплатить еще 100 тыс. за ремонт.
В другой мастерской Владимиру без гарантии починили агрегат за 60 тыс. рублей.
Вячеслав Кривошеев приобрел Chevrolet Lacetti в одном из центров «Автомир». По словам потерпевшего, все документы были в порядке, не было вопросов и к внешнему виду машины. Но на вторую неделю появились проблемы: транспорт начал «вилять» во время хода. На станции техобслуживания мастера сказали, что есть проблемы с электроникой, коробкой передач и свечами зажигания. В самом центре предлагают ремонт за свой счет. Вячеслав планирует обратиться в суд.
Случаев стало больше
Дилеры должны что-то продавать, но сейчас притока свежих автомобилей недостаточно, поэтому недобросовестные продавцы идут на любые ухищрения, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.
— История с тем, что продавцы скрывают недочеты — не новая. Но на фоне дефицита автомобилей таких случаев стало больше, и их будет становится еще больше, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.
С мнением вице-президента НАС согласен и адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.
— Случаи, когда покупатель приобретает автомобиль, а в дальнейшем выявляет недостатки, скрытые продавцом, происходят довольно часто, — рассказал он «Известиям».
Желание потребителя купить автомобиль как можно дешевле закономерно, констатирует вице-президент НАС.
— Но люди забывают, а порой и специально экономят на дополнительных проверках, — отметил Ян Хайцеэр. — Достаточно заплатить небольшую сумму для получения отчета об автомобиле, истории ДТП и так далее, — отметил Ян Хайцеэр. — Кроме того, можно воспользоваться услугами подборщика. И главное — нельзя доверять дилерам вообще, и не важно, крупная это сеть или маленькая.
Эксперт считает, что случай со скрученными номерами двигателя — результат плохой работы менеджеров, а не целенаправленное преступление. Но полностью исключать кражи или угона перепродаваемого транспортного средства тоже не стоит.
Покупатель имеет полное право вернуть автомобиль продавцу по закону «О защите прав потребителей», который учитывает и несоответствие информации о товаре, предоставленной продавцом, напомнил Илья Прокофьев.
— За последние три-четыре года появилась практика, когда в таких ситуациях недобросовестный продавец привлекается даже к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — подчеркнул адвокат. — Формально такие действия могут трактоваться именно с точки зрения уголовного законодательства как обман и введение в заблуждение с целью незаконного извлечения прибыли.
Илья Прокофьев напомнил, что если покупатель выявил неисправности у автомобиля, то должен сначала обратиться к продавцу. Если в течение 10 дней с момента письменного обращения продавец не выполнил требование покупателя, то уже следует обращаться в суд, руководствуясь законом «О защите прав потребителей» и помимо удовлетворения основного требования взыскивать с продавца предусмотренный законом штраф в размере 50% и неустойку.