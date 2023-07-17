Хламоватое поведение: автодилеры стали чаще скрывать огрехи б/у авто

Граждане и компании стали чаще жаловаться в суды на автодилеров, которые утаивают недостатки продаваемых подержанных машин. Например, только в Мосгорсуд уже поступило 165 исков по статьям о нарушении прав потребителей, хотя за весь прошлый год таких исков был около 200. Такая ситуация развивается на фоне дефицита новых машин массового сегмента, который и стал причиной расцвета рынка подержанных авто. Аналитическое агентство «Автостат» оценивает его рост уже в 27%. Потребители массово жалуются на недобросовестные продажи б/у машин в крупных дилерских сетях: в топ-3 по числу исков входят «Рольф», «Автодом» и «Автомир». Основные претензии потребителей к ним — скрытые повреждения корпуса машины, плохо нанесенная краска, скрученный пробег.

Популярный б/у

Продажи автомобилей с пробегом выросли на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из исследования аналитического агентства «Автостат». С января по июль россияне приобрели 2,7 млн подержанных машин, в том числе только в июне — 502 тыс. Связано это, в частности, с дефицитом иномарок массового сегмента — Volkswagen, Kia, Huyndai. Рост популярности б/у машин среди россиян вызван и нестабильным курс рубля.

Такой ситуацией стали активно пользоваться недобросовестные менеджеры крупных дилерских центров. С начала года в Арбитражный суд поступило 135 исков, где фигурируют компании «Рольф», «Автодом», «Автомир», Major, «КлючАвто» и «АвтоГермес» — это уже половина от всего количества жалоб за 2022 год, подсчитали «Известия». Такая же ситуация наблюдается и в столице. В Мосгорсуд уже поступило 165 исков «О защите прав потребителей» по искам против автодилеров, в прошлом году — 201.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Покупатели, в частности, жалуются, что менеджеры дилерских центров не рассказывали им о поломках или недочетах — зачастую их может заметить только профессионал. Это повреждения краски, замененные бампер, крыло, что может говорить о том, что автомобиль попадал в ДТП. Также в отчетах по автомобилям не значилось, что они были в авариях. А при попытке вернуть транспорт после обнаружения скрытых повреждений представители салонов заверяли, что поломки возникли в ходе эксплуатации или последующего ремонта.

Больше всего жалоб на компании «Рольф», «Автодом» и «Автомир». Так, в одном из исков к «Рольф» гражданин потребовал заменить Hyundai Elantra на аналогичную модель и компенсировать расходы на техосмотр. У автомобиля были найдены дефекты двигателя. Но дилер отказывался это делать, ссылаясь на некачественный ремонт, который сделал покупатель в стороннем сервисе.

Компания «Автодом» отремонтировала BMW по гарантии, но автомобиль загорелся. Сотрудники МЧС потушили ее и установили, что причиной пожара послужило воспламенение моторного масла от нагретой поверхности деталей нижней части двигателя. Это дело все еще рассматривается в суде.

А клиент дилерского центра «Автомир» пожаловался, что купил машину, у которой был спилен номер двигателя. Из-за этого он не смог зарегистрировать ее в ГИБДД. Для исправления ситуации необходимо заменить двигатель внутреннего сгорания. Потерпевший потребовал компенсацию за ремонт, но представители «Автомир» не пришли на заседание. Это разбирательство также все еще продолжается.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Согласно анализу «Известий», такие дела могут длиться в течение нескольких лет. В частности, одно из дел против автодилера «Рольф» рассматривается с 2018 года.

«Известия» направили запросы во все три сети, а также в «КлючАвто» и «АвтоГермес», на которые также жаловались покупатели б/у машин. Они не ответили, но в материалах судов, с которым ознакомилась редакция, чаще всего продавцы свою возможную вину отрицали.

Справка «Известий» Компания «Рольф» основана в 1991 году. Ее дилерская сеть насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла авто с пробегом. По данным отчетности «Рольфа» за 2022-й, компания по-прежнему принадлежит кипрской Delance Ltd., а ее конечным контролирующим органом является траст, действующий в интересах сына основателя компании — Александра Петрова. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Рольф» помимо розничных продаж автомобилей продолжает участвовать в госзакупках и поставлять транспорт и услуги госзаказчикам — в частности, «Мосгортрансу» и московскому ЦОДД, различным медицинским службам и другим государственным и муниципальным ведомствам. В 2019 году против основателя «Рольфа», бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова и нескольких топ-менеджеров компании возбудили уголовное дело. Им вменили вывод около 4 млрд рублей за рубеж по подложным документам. Петрова заочно арестовали в России и объявили в международный розыск. Перед судом предстал только директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро. В пресс-службе ФАС на запрос «Известий» не ответили. В Росфинмониторинге отказались комментировать кейс основателя «Рольфа». «Известия» направили запрос в Генпрокуратуру о том, могут ли компании, действующие в интересах иностранных граждан, участвовать в госзакупках. Кроме того, в начале 2022-го Генпрокуратура потребовала взыскать с «Рольфа» и Петрова более 19 млрд рублей за то, что последний управлял автодилером, будучи депутатом Госдумы. Сумма была выплачена в прошлом году, уточнил «Известиям» адвокат Петрова Алексей Куприянов. Дилер «Автодом» основан в конце 1992 года, имеет 27 дилерских центров. Компания специализируется на продажах и обслуживании автомобилей классов премиум и люкс. По данным отчетности за 2022-й, 50,1% акций компании принадлежат структуре гендиректора автодилера Андрея Ольховского («Бридж Кэпитал»), 46,8% — предпринимателю и основателю компании Андрею Костину. Весной 2021 года «Автодом» купил бизнес другого крупного дилера — «Автоспеццентра». В 2022 году «Автодом» также приобрел российские активы Mercedes-Benz, включая завод в Подмосковье. «Автомир» присутствует на российском рынке с 1993 года. По данным официального сайта компании, ее сеть состоит из 42 дилерских центров. У «Автомира» широкий региональный охват. В разные годы акционерами группы СМИ называли ее основателей и топ-менеджеров — Николая Груздева (гендиректор), Александра Митько и Дмитрия Гулина. По данным отчетности, в 2022 году выручка группы снизилась на 34,6%, до 41,9 млн рублей, чистая прибыль снизилась на 66%, до 4,1 млрд рублей.

Гарантийный случай

В одном из салонов «Рольф» Георгий Ерицян приобрел подержанную Skoda Fabia. Несмотря на заверения менеджеров, после непродолжительного времени в автомобиле оказались «сюрпризы».

— Был окрас крыла, факт которого скрыли. Вот здесь видно, что на болте отсутствует краска, — его крутили , — рассказал «Известиям» потерпевший. — Кроме того, у автомобиля мятый порог и даже подлокотник оказался сломанным.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Неприятная история произошла и с москвичом Дмитрием Черепановым. Потерпевший остался и без денег, и без автомобиля. Он приобрел машину в одном из центров «Рольф», но при постановке на учет оказалось, что номера на двигателе были перебиты.

— Сотрудники ГИБДД обратили внимание на двигатель, на него был приклеен номер, который не совпадал с тем, который был указан в ПТС (паспорт транспортного средства). В итоге машину изъяли, — заявил пострадавший.

Пока вернуть деньги за автомобиль Дмитрию Черепанову не удалось: договор о покупке составлен так, что исключает практически любую ответственность со стороны дилера.

Еще один случай был связан с гарантией. Владимир приобрел подержанный Land Rover, и через несколько дней у него сломалась раздаточная коробка (элемент трансмиссии).

— Этот элемент входил в гарантию, но когда я позвонил в «Рольф», то мне сказали, что я должен доплатить 400 тыс. рублей, — посетовал пострадавший. — Пришлось записаться на диагностику, которая обошлась мне в 8,5 тыс. рублей. Мне сказали, что случай гарантийный, но в результате все равно требовали доплатить еще 100 тыс. за ремонт.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В другой мастерской Владимиру без гарантии починили агрегат за 60 тыс. рублей.

Вячеслав Кривошеев приобрел Chevrolet Lacetti в одном из центров «Автомир». По словам потерпевшего, все документы были в порядке, не было вопросов и к внешнему виду машины. Но на вторую неделю появились проблемы: транспорт начал «вилять» во время хода. На станции техобслуживания мастера сказали, что есть проблемы с электроникой, коробкой передач и свечами зажигания. В самом центре предлагают ремонт за свой счет. Вячеслав планирует обратиться в суд.

Случаев стало больше

Дилеры должны что-то продавать, но сейчас притока свежих автомобилей недостаточно, поэтому недобросовестные продавцы идут на любые ухищрения, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

— История с тем, что продавцы скрывают недочеты — не новая. Но на фоне дефицита автомобилей таких случаев стало больше, и их будет становится еще больше, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.

С мнением вице-президента НАС согласен и адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Случаи, когда покупатель приобретает автомобиль, а в дальнейшем выявляет недостатки, скрытые продавцом, происходят довольно часто, — рассказал он «Известиям».

Желание потребителя купить автомобиль как можно дешевле закономерно , констатирует вице-президент НАС.

— Но люди забывают, а порой и специально экономят на дополнительных проверках, — отметил Ян Хайцеэр. — Достаточно заплатить небольшую сумму для получения отчета об автомобиле, истории ДТП и так далее, — отметил Ян Хайцеэр. — Кроме того, можно воспользоваться услугами подборщика. И главное — нельзя доверять дилерам вообще, и не важно, крупная это сеть или маленькая.

Эксперт считает, что случай со скрученными номерами двигателя — результат плохой работы менеджеров, а не целенаправленное преступление. Но полностью исключать кражи или угона перепродаваемого транспортного средства тоже не стоит.

Покупатель имеет полное право вернуть автомобиль продавцу по закону «О защите прав потребителей», который учитывает и несоответствие информации о товаре, предоставленной продавцом, напомнил Илья Прокофьев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— За последние три-четыре года появилась практика, когда в таких ситуациях недобросовестный продавец привлекается даже к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — подчеркнул адвокат. — Формально такие действия могут трактоваться именно с точки зрения уголовного законодательства как обман и введение в заблуждение с целью незаконного извлечения прибыли.

Илья Прокофьев напомнил, что если покупатель выявил неисправности у автомобиля, то должен сначала обратиться к продавцу. Если в течение 10 дней с момента письменного обращения продавец не выполнил требование покупателя, то уже следует обращаться в суд, руководствуясь законом «О защите прав потребителей» и помимо удовлетворения основного требования взыскивать с продавца предусмотренный законом штраф в размере 50% и неустойку.