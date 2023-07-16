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Лепс высказался о выплатах российским бойцам за подбитые в ходе СВО танки Leopard

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Российский певец Григорий Лепс высказался о выделении денег российским бойцам за подбитые в ходе спецоперации на Украине танки Leopard немецкого производства.

«Я слово свое сдержал, я его даже перевыполню, можете не сомневаться. Если я говорю, значит, так и будет», — ответил певец на вопрос «Известий» перед выступлением на своем праздничном концерте в Крокус Сити Холл в Москве 16 июля.

Лепс при этом не назвал конкретную сумму, но отметил, что намерен выделять еще. Говоря о том, кто поддержал его в этом намерении, Лепс отметил, что «это уже дело любого гражданина, как он это понимает, как он себе это преподносит».

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Ранее, 4 июля, в своем Telegram-канале певец сообщал, что заплатил 1 млн рублей российскому военнослужащему, который подбил Leopard.

15 июня появились сообщения, что Лепс и Николай Басков объявили о награде в 1 млн рублей каждому, кто уничтожит танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Leopard. Изначально с такой инициативой выступил музыкальный продюсер Владимир Киселев, основатель рок-группы «Земляне». Решение о назначении премии со сцены объявили Басков и ведущая Юлия Барановская в присутствии Киселева, Елены Север, Юрия Антонова и Лепса.

Позднее, 26 июня, стало известно, что группа «Земляне», Денис Майданов, Елена Север и Алла Довлатова приехали в Санкт-Петербург в рамках всероссийского патриотического марафона, созданного в поддержку участников спецоперации и их семей. Там звезды вручили первые сертификаты за подбитую в зоне СВО западную тяжелую бронетехнику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле позитивно оценивают инициативу ряда музыкантов и бизнесменов о вознаграждении за подбитые на Украине танки Leopard и другую военную технику.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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