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Музыкальный продюсер Владимир Киселев учредил премию для уничтоживших западные танки в ходе СВО

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Фото: РИА Новости
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Музыкальный продюсер, бизнесмен, основатель легендарной рок-группы «Земляне» Владимир Киселев поддержал инициативу властей Забайкальской области, предложивших выплачивать денежные вознаграждения за подбитые танки Leopard (Германия). Со стороны музыканта и его команды за машину первой модификации герой получит 700 тысяч рублей, а поражение немецкого танка второй модификации будет вознаграждено суммой 1 миллион рублей.

Об этом проекте Владимира Киселева стало известно на закрытом мероприятии «Русской Медиагруппы», состоявшемся в рамках ПМЭФ 14 июня. Решение, принятое Владимиром Киселевым, со сцены перед гостями и представителями медиа объявили певец Николай Басков и ведущая Юлия Барановская в присутствии Владимира Киселева, Елены Север, Юрия Антонова и Григория Лепса. Инициативу Владимира Киселева также поддержали Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская, Александр Иванов (группа «Рондо») и многие другие.

Группа «Земляне» и ее основатель известны своей принципиальной патриотической позицией. Год назад Владимир Киселев с семьей стали инициаторами всероссийского патриотического марафона Агитбригады «Русского Радио», в рамках которого исполнители отправляются в воинские части, на прифронтовые и присоединенные территории, чтобы поддержать военных - участников Спецоперации и их семьи, а также доставить купленную на собственные средства гуманитарную помощь.

Поощрение героев, которые захватят или уничтожат на поле боя вражеские машины немецкого производства – важнейшая инициатива, с которой выступил продюсер Владимир Киселев и которая, на его взгляд, должна стать повсеместной: ведь это один из способов внести свой вклад в победу. И каждый артист должен помочь бойцам своей страны.

«Многие артисты говорят о своей приверженности стране и победе, но это остается только словами, при том, что сегодня каждый, действительно, может внести вклад в общее дело, – прокомментировал решение Владимир Киселев. – Исполнители, лауреаты Премии телеканала RU.TV, тратят свои гонорары на гуманитарную помощь, отправляются на опасные территории – это и есть настоящая приверженность стране. И наше решение награждать героев, подбивших вражеские танки – это то малое, что мы можем сделать для людей на поле боя».

Решение властей Забайкальской области выплачивать денежные вознаграждения за подбитые танки прокомментировал пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков: «Это лишний раз свидетельствует о единении, желании всех способствовать так или иначе, прямо или косвенно, ходу СВО, достижению целей».

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