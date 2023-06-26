Реклама
Прямой эфир
Мир
В Испании объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за 44-градусной жары
Мир
Экс-разведчик США обвинил ВСУ в попытке устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС
Мир
ЕС ввел девятый пакет санкций против Ирана за «нарушения прав человека»
Общество
Голикова опровергла дефицит лекарств в аптеках и медорганизациях России
Политика
В МГУ допустили осведомленность РФ об участии стран БРИКС в переговорах с Киевом
Мир
Германия разместит в Литве еще 4 тыс. военнослужащих
Мир
Сальдо опроверг данные о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра
Политика
Путин и Раиси обсудили двустороннее сотрудничество России и Ирана
Общество
Мошенники выманили у московского регбиста 2,5 млн рублей
Мир
В США признали повреждение или уничтожение 17 переданных Украине БМП
Армия
ВС РФ высокоточным оружием поразили склады артиллерийских боеприпасов ВСУ
Экономика
Путин продлил до конца 2023 года ответные меры России на потолок цен на нефть
Экономика
Россияне вложили в негосударственную пенсию 130 млрд рублей в 2022 году
Сюжет:

Звезды вручили сертификаты за первые подбитые в зоне СВО танки

0
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

23 июня в ФГКУ «442 военный клинический госпиталь» МО РФ состоялся концерт агитбригады «Русского Радио». Группа «Земляне», Денис Майданов, Елена Север и Алла Довлатова приехали в Северную столицу в рамках всероссийского патриотического марафона, созданного в поддержку военных — участников спецоперации и их семей. Также на сцене звезды вручили первые сертификаты за подбитую в зоне СВО западную тяжелую бронетехнику.

«Защищать Родину очень почетно, ответственно, но и очень опасно. Многие из вас ежедневно рисковали жизнью на сложных заданиях. Это трудная работа, для которой нужно много физических и душевных сил! От имени всех участников концерта мы благодарим вас за доблесть и верность славным традициям русской армии!» — обратилась к собравшимся зрителям ведущая концерта Алла Довлатова.

С приветственным словом со сцены также выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев: «Позвольте вас поприветствовать и поблагодарить за ваш героизм, мужество, отвагу при выполнении специальной операции. То, что вы делаете, — это защита нашего Отечества. Есть профессия защищать Родину — и вы с ней успешно справились. И слова отдельной благодарности хочу сказать медицинским работникам. Вы оказываете огромную помощь и ставите в строй наших ребят!»

Вице-губернатор рассказал о разворачивании военных госпиталей на базе городских лечебных учреждений, что позволяет оказывать помощь раненным, как можно скорее принимая их при получении ранений.

«Для артиста приезжать в военные госпитали, части, на передовую — это честь, обязанность и необходимость, — поделился эмоциями Денис Майданов. — Это часть профессии. Можно красиво выступать в кремлевских залах, а можно — там, где ты по-настоящему нужен. И это хорошо и правильно для любого артиста, который живет в нашей стране, уважает ее историю, своих бойцов, которые стоят за честь страны».

Звезды, вышедшие в этот день на сцену в военном госпитале — активные участники агитбригад «Русского Радио». Они неоднократно выступали в воинских частях, госпиталях, отправлялись в самые опасные регионы — на присоединенные и прифронтовые территории, чтобы напомнить бойцам, что вся страна гордится ими, поддержать их боевой дух, доставить гуманитарную помощь. Как признаются сами артисты, для них такие поездки — гражданский долг.

На прошедшем в середине июня ПМЭФ-23 продюсер, основатель группы «Земляне» Владимир Киселев выступил с инициативой награждать героев, подбивших в зоне спецоперации бронетехнику западного производства. И сегодня в Северной столице были вручены первые сертификаты. Об этом со сцены объявили председатель совета директоров «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин и певица Елена Север. Они вручили сертификаты начальнику госпиталя, полковнику медицинской службы Сергею Коваленко, который в дальнейшем передаст их военным. Часть средств на сертификаты была предоставлена Еленой Север, Юрием Киселевым, группой «Земляне», Юлией Барановской, Григорием Лепсом и Николаем Басковым.

«Неделю назад здесь в Петербурге продюсер Владимир Киселев выступил с инициативой, чтобы артисты, творческие люди, бизнесмены не только на словах поддерживали страну в ходе СВО, но и помогали тем, кто отличился на поле боя, — рассказал Сергей Бунин. — Мы благодарны артистам, которые поддержали Владимира Киселева. И мы как «Русская Медиагруппа» делаем всё, чтобы таких людей было больше. И сегодня мы передаем эти сертификаты, осознанно публично и прозрачно, чтобы благая цель дошла до своего адресата, и чтобы средства не потерялись в коридорах и кабинетах».

Поприветствовать военных и медиков на концерт также пришел настоятель храма Иконы Божией Матери «Милующая» иеромонах Герман.

«Такие концерты, как агитбригады «Русского Радио», очень важны: нужно поддержать наших бойцов, сказать, что весь народ с ними, — обратился иеромонах Герман. — Мы духовно едины, ведь культура — это часть нашей жизни, нашего духовного состояния. И если мы духом вместе, мы едины во всем — в этом самая большая ценность таких мероприятий».

Иеромонах Герман также рассказал о строительстве своего храма, который был закрыт в советское время. Член совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрий Киселев оказывает поддержку в реставрации исторического здания и, как выразил надежду иеромонах, скоро храм будет восстановлен и освящен.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023