Звезды вручили сертификаты за первые подбитые в зоне СВО танки

23 июня в ФГКУ «442 военный клинический госпиталь» МО РФ состоялся концерт агитбригады «Русского Радио». Группа «Земляне», Денис Майданов, Елена Север и Алла Довлатова приехали в Северную столицу в рамках всероссийского патриотического марафона, созданного в поддержку военных — участников спецоперации и их семей. Также на сцене звезды вручили первые сертификаты за подбитую в зоне СВО западную тяжелую бронетехнику.

«Защищать Родину очень почетно, ответственно, но и очень опасно. Многие из вас ежедневно рисковали жизнью на сложных заданиях. Это трудная работа, для которой нужно много физических и душевных сил! От имени всех участников концерта мы благодарим вас за доблесть и верность славным традициям русской армии!» — обратилась к собравшимся зрителям ведущая концерта Алла Довлатова.

С приветственным словом со сцены также выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев: «Позвольте вас поприветствовать и поблагодарить за ваш героизм, мужество, отвагу при выполнении специальной операции. То, что вы делаете, — это защита нашего Отечества. Есть профессия защищать Родину — и вы с ней успешно справились. И слова отдельной благодарности хочу сказать медицинским работникам. Вы оказываете огромную помощь и ставите в строй наших ребят!»

Вице-губернатор рассказал о разворачивании военных госпиталей на базе городских лечебных учреждений, что позволяет оказывать помощь раненным, как можно скорее принимая их при получении ранений.

«Для артиста приезжать в военные госпитали, части, на передовую — это честь, обязанность и необходимость, — поделился эмоциями Денис Майданов. — Это часть профессии. Можно красиво выступать в кремлевских залах, а можно — там, где ты по-настоящему нужен. И это хорошо и правильно для любого артиста, который живет в нашей стране, уважает ее историю, своих бойцов, которые стоят за честь страны».

Звезды, вышедшие в этот день на сцену в военном госпитале — активные участники агитбригад «Русского Радио». Они неоднократно выступали в воинских частях, госпиталях, отправлялись в самые опасные регионы — на присоединенные и прифронтовые территории, чтобы напомнить бойцам, что вся страна гордится ими, поддержать их боевой дух, доставить гуманитарную помощь. Как признаются сами артисты, для них такие поездки — гражданский долг.

На прошедшем в середине июня ПМЭФ-23 продюсер, основатель группы «Земляне» Владимир Киселев выступил с инициативой награждать героев, подбивших в зоне спецоперации бронетехнику западного производства. И сегодня в Северной столице были вручены первые сертификаты. Об этом со сцены объявили председатель совета директоров «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин и певица Елена Север. Они вручили сертификаты начальнику госпиталя, полковнику медицинской службы Сергею Коваленко, который в дальнейшем передаст их военным. Часть средств на сертификаты была предоставлена Еленой Север, Юрием Киселевым, группой «Земляне», Юлией Барановской, Григорием Лепсом и Николаем Басковым.

«Неделю назад здесь в Петербурге продюсер Владимир Киселев выступил с инициативой, чтобы артисты, творческие люди, бизнесмены не только на словах поддерживали страну в ходе СВО, но и помогали тем, кто отличился на поле боя, — рассказал Сергей Бунин. — Мы благодарны артистам, которые поддержали Владимира Киселева. И мы как «Русская Медиагруппа» делаем всё, чтобы таких людей было больше. И сегодня мы передаем эти сертификаты, осознанно публично и прозрачно, чтобы благая цель дошла до своего адресата, и чтобы средства не потерялись в коридорах и кабинетах».

Поприветствовать военных и медиков на концерт также пришел настоятель храма Иконы Божией Матери «Милующая» иеромонах Герман.

«Такие концерты, как агитбригады «Русского Радио», очень важны: нужно поддержать наших бойцов, сказать, что весь народ с ними, — обратился иеромонах Герман. — Мы духовно едины, ведь культура — это часть нашей жизни, нашего духовного состояния. И если мы духом вместе, мы едины во всем — в этом самая большая ценность таких мероприятий».

Иеромонах Герман также рассказал о строительстве своего храма, который был закрыт в советское время. Член совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрий Киселев оказывает поддержку в реставрации исторического здания и, как выразил надежду иеромонах, скоро храм будет восстановлен и освящен.