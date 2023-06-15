Лепс и Басков объявили о награде в 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard

Российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков объявили о награде в 1 млн рублей каждому, кто уничтожит танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Leopard. С таким заявлением они выступили 14 июня в рамках вечеринки «Русской медиагруппы», которая состоялась во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Тому, кто подобьет танк Leopard, Leopard-2, — миллион рублей. Мы как представители творчества вносим свой вклад для наших бойцов», — заявил Басков.

Изначально 15 июня с подобной инициативой выступил музыкальный продюсер Владимир Киселев, основатель рок-группы «Земляне». Решение о назначении премии со сцены объявили Басков и ведущая Юлия Барановская в присутствии Киселева, Елены Север, Юрия Антонова и Григория Лепса.

Уточнялось, что со стороны Киселева и его команды за машину первой модификации герой получит 700 тыс. рублей, а поражение немецкого танка второй модификации будет вознаграждено суммой в 1 млн рублей.

Инициативу Киселева также поддержали Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская, Александр Иванов (группа «Рондо») и многие другие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день заявил, что в Кремле позитивно оценивают инициативу ряда музыкантов и бизнесменов о вознаграждении за подбитые на Украине танки Leopard и другую военную технику.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.