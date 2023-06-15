В Кремле позитивно оценили идею артистов о вознаграждении за подбитые танки ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позитивно оценивают инициативу ряда музыкантов и бизнесменов о вознаграждении за подбитые на Украине танки Leopard и другую военную технику.

Таким образом он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что певцы Григорий Лепс и Николай Басков заявили о намерении материально помогать российским военнослужащим.

«Это патриотические проявления. Предприниматели тоже выступали с такими инициативами. Общество поддерживает наших героев, наших бойцов», — сказал он в разговоре с журналистами 15 июня.

Кроме того, Песков отметил, что такой механизм, вероятно, будет реализован через Министерство обороны. Он указал, что эта тема затрагивалась на встрече президента России Владимира Путина с военными корреспондентами в Кремле 13 июня. Президент отметил данную тему и задумался о ее реализации.

15 июня музыкальный продюсер, основатель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев поддержал инициативу властей Забайкальской области, предложивших выплачивать денежные вознаграждения за подбитые в ходе спецоперации по защите Донбасса немецкие Leopard. Идею поддержали артисты Александр Маршал, Денис Майданов, Лариса Долина, Любовь Успенская и многие другие.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.