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Сюжет:

Лепс заплатил 1 млн рублей подбившему танк Leopard российскому бойцу

Лепс заплатил 1 млн рублей российскому бойцу, подбившему немецкий танк Leopard
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Фото: t.me/gvleps_official
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Российский певец Григорий Лепс сдержал свое обещание и заплатил 1 млн рублей российскому военнослужащему, который подбил украинский танк Leopard немецкого производства. Исполнитель рассказал об этом в понедельник, 3 июля, в своем Telegram-канале.

Военнослужащий спецподразделения Минобороны РФ с позывным Веном на кадрах, опубликованных в посте, показывает пачку пятитысячных купюр и говорит, что он получил 1 млн рублей от Лепса за уничтоженный танк Leopard.

«Враг будет разбит. Победа будет за нами», — заключил Веном.

Также боец выразил благодарность всем инициаторам данной акции.

«Я ответил за свои слова», — написал Лепс под видеороликом.

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Ранее, 26 июня, сообщалось, что группа «Земляне», Денис Майданов, Елена Север и Алла Довлатова приехали в Северную столицу в рамках всероссийского патриотического марафона, созданного в поддержку участников спецоперации и их семей. Также звезды вручили первые сертификаты за подбитую в зоне СВО западную тяжелую бронетехнику.

15 июня сообщалось, что российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков объявили о награде в 1 млн рублей каждому, кто уничтожит танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Leopard.

Изначально 15 июня с подобной инициативой выступил музыкальный продюсер Владимир Киселев, основатель рок-группы «Земляне». Решение о назначении премии со сцены объявили Николай Басков и ведущая Юлия Барановская в присутствии Киселева, Елены Север, Юрия Антонова и Григория Лепса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день заявил, что в Кремле позитивно оценивают инициативу ряда музыкантов и бизнесменов о вознаграждении за подбитые на Украине танки Leopard и другую военную технику.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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