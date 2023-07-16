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Великобритания присоединилась к Транстихоокеанскому партнерству

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Фото: Global Look Press/Arne Dedert
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Великобритания подписала соглашение о вступлении во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП). Об этом 16 июля сообщает пресс-служба британского правительства.

Так, Великобритания стала первой европейской страной, присоединившейся к блоку, в который входят Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам с момента его образования в 2018 году.

Британский министр по делам бизнеса и торговли Кеми Баденох утром в этот день подписала соответствующее соглашение в Новой Зеландии.

«Ожидается, что членство в торговой группе приведет к дальнейшим инвестициям в Великобритании со стороны стран ВПСТТП, они уже составили £182 млн в 2021 году, гарантируя защиту инвесторов», — говорится в заявлении правительства.

Также премьер-министр Новой Зеландии отметил, что новые партнеры повышают ценность соглашения и демонстрируют неизменную важность организации, пишет «Газета.Ru».

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Великобритания подала заявку на вступление в блок в 2021 году, переговоры о членстве длились два года. Соглашение окончательно вступит в силу во второй половине 2024 года. Тогда страна станет полноправным членом организации с правом голоса.

Ранее, 7 июля, министр по восстановлению экономики Японии Сигэюки Гото заявил, что Украина подала заявку на присоединение к ВПСТТП. Сообщалось, что запрос будет рассмотрен 16 июля в новой Зеландии на встрече стран — участниц организации. Также, по словам Гото, должны были рассматриваться заявки от Китая и Тайваня.

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