Украина подала заявку на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству

Украина подала заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП). Об этом 7 июля сообщил журналистам министр по восстановлению экономики Японии Сигэюки Гото.

«Украина подала заявку на присоединение к ТТП (Транстихоокеанскому партнерству. — Ред.)», — отметил он.

Ожидается, что заявка от украинской стороны будет рассматриваться в ходе министерской встречи стран–участниц ВПСТТН. Она запланирована на 16 июля и пройдет в Новой Зеландии. На этой же встрече будут рассматриваться заявки от Китая и Тайваня.

Ранее, 5 июля, министр иностранных дел Португалии Жуау Гомеш Кравиньу указал на сложность принятие Украины в Евросоюз без гарантий безопасности. По его словам, вопрос гарантий безопасности активно обсуждается в НАТО, но ЕС также играет важную роль, хотя и не обладает такими же возможностями, как альянс.

29 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что для Украины более важным является вступление в НАТО, чем в Евросоюз. По ее словам, для начала переговоров должны быть соблюдены условия по гарантиям безопасности, поскольку без этого «не может быть экономического процветания ЕС».

Ранее в тот день генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе 11–12 июля НАТО и Евросоюз пошлют Украине сильный сигнал поддержки. Он указал, что оба объединения планируют усилить совместную работу по защите критической инфраструктуры.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

Изначально соглашение о Транстихоокеанском партнерстве было подписано после 7 лет переговоров в феврале 2016 года 12-ю государствами: Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, США, Чили и Японией. Однако экс-президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность американского лидера в январе 2017 года заявил о выходе США из ТТП. По итогу оставшиеся 11 государств подписали новый документ о создании зоны свободной торговли.