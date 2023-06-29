Каллас назвала вступление Украины в НАТО более важным по сравнению с ЕС

Для Украины более важным является вступление в НАТО, чем в Европейский союз (ЕС). Об этом 29 июня заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Для начала переговоров о вступлении в ЕС есть условия, и они должны быть соблюдены на 110%, после чего мы тоже должны будем внести свой вклад и дать зеленый свет. ЕС является экономическим проектом, но без безопасности не может быть экономического процветания», — приводит ее слова газета La Stampa.

Каллас заявила, что вступление Украины в НАТО необходимо всем странам Европы.

«Потому что в этом случае больше не было бы войн и это способствовало бы экономическому процветанию всего континента», — отметила она.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе НАТО и Евросоюз пошлют Украине сильный сигнал поддержки. По его словам, оба объединения планируют усилить совместную работу по защите критической инфраструктуры.

28 июня Столтенберг на встрече с Каллас заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе усилит политические связи с Киевом. Он отметил, что в рамках встречи союзники согласуют многолетний пакет помощи стране.

В тот же день глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что принятие Украины в НАТО во время активных боевых действий маловероятно. Однако он назвал весомым аргументом опыт использования украинскими войсками западного оружия против российской армии.

За день до этого, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для приглашения Киева в Североатлантический альянс есть свои основания, однако не назвал их. Украинский лидер подчеркнул, что имеет полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к НАТО.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.