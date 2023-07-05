МИД Португалии назвал сложностью принятие Украины в ЕС без гарантий безопасности

Европейский союз (ЕС) играет важную роль в вопросе гарантий безопасности для Украины, без этого принять страну в объединение будет сложно. Об этом 5 июля заявил министр иностранных дел Португалии Жуау Гомеш Кравиньу в интервью газете Die Presse.

По его словам, вопрос гарантий безопасности активно обсуждается в НАТО, но ЕС также играет важную роль, хотя и не обладает такими же возможностями, как альянс.

«Это связано с тем, что данный вопрос имеет отношение к расширению ЕС. Без гарантий безопасности вступление Украины в ЕС затруднено», — сказал политик.

Он также добавил, что в случае провала Киева архитектура европейской безопасности станет уязвимой.

29 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что для Украины более важным является вступление в НАТО, чем в Евросоюз. По ее словам, для начала переговоров должны быть соблюдены условия по гарантиям безопасности, поскольку без этого «не может быть экономического процветания ЕС».

Ранее в тот день генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе 11–12 июля НАТО и Евросоюз пошлют Украине сильный сигнал поддержки. Он указал, что оба объединения планируют усилить совместную работу по защите критической инфраструктуры.

До этого, 28 июня, глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что принятие Украины в НАТО во время активных боевых действий маловероятно. Однако он назвал весомым аргументом опыт использования украинскими войсками западного оружия против российской армии.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.