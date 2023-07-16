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Президент Болгарии заявил о желании Украины продолжать конфликт

Президент Болгарии Радев: Украина хочет продолжения конфликта, но счета оплачивает весь ЕС
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Фото: REUTERS/Stringer
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Украинские власти хотят продолжения конфликта, несмотря на последствия для остальных стран региона, заявил президент Болгарии Румен Радев в разговоре с журналистами 15 июля.

«Украина настаивает на том, чтобы продолжать вести этот конфликт, но по счетам платит вся Европа», — сказал он в интервью телеканалу Blitz BG, фрагмент выложен на одноименном YouTube-канале.

По его словам, европейские лидеры пытаются убедить мировое сообщество, что, направляя военную помощь, они, напротив, повышают безопасность региона. Однако конфликт только усугубляется, а жертв становится всё больше, заключил Радев.

Оружие по секрету: Болгария тайно снабжала Украину боеприпасами
Главный маршрут поставок проходил через Польшу

Ранее, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Радевым сообщил, что София отказала Киеву в поставках вооружения. По словам Зеленского, его болгарский коллега указал, что не может позволить уменьшить количество оружия в собственной армии, поэтому не будет выделять его Киеву.

До этого, в марте, Радев заявил, что Болгария не участвует в сделке по поставке снарядов Украине, однако работает с Еврокомиссией над запуском производства на своих предприятиях боеприпасов натовского образца.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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