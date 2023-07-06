Зеленский заявил об отказе Болгарии предоставить вооружение Украине

Болгария отказала Украине в поставках вооружения. Об этом 6 июля заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с коллегой Руменом Радевым.

«Я сегодня разговаривал с президентом, он выразил свою мысль относительно помощи в обороне Украине. У нас разный взгляд на вещи, он считает «нет» — это эскалация предоставлять Украине помощь, а я считаю «нет» — это защита, это абсолютно разная философия», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Зеленского, Радев заявил, что не может позволить уменьшить количество оружия в собственной армии и поэтому не будет выделять его Украине.

При этом глава государства отметил, что договорился с Радевым по вопросам в сфере энергетики и «формулы мира».

Ранее, 15 июня, в минобороны Болгарии заявили, что страна намерена присоединиться к проекту Европейского оборонного агентства по совместной закупке боеприпасов для Украины.

В марте Радев сообщил, что София не участвует в сделке по поставке снарядов Киеву, однако работает с Еврокомиссией над запуском производства на своих предприятиях боеприпасов натовского образца.

Ранее, 18 января, немецкая газета Die Welt рассказала, что Болгария весной прошлого года тайно помогла Украине, поставив ей горючее и боеприпасы, в которых на тот момент Киев остро нуждался. Авторы материала отмечают, что София с начала конфликта на Украине старалась подчеркнуть, что она не вооружает Киев. Это, по мнению авторов, связано с «раздробленностью внутренней политики Болгарии и наличием пророссийских настроений большей части ее элиты».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.