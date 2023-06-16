В ГД не удивились желанию Болгарии присоединиться к поставкам боеприпасов Киеву

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 16 июня прокомментировал «Известиям» информацию о том, что Болгария хочет присоединиться к военной помощи Украине.

Накануне глава болгарского минобороны Тодор Тагарев в интервью Politico сообщил, что София хочет присоединиться к проекту Европейского оборонного агентства (EDA) по совместной закупке боеприпасов для пополнения своих запасов и для отправки на Украину.

«Болгария попала в список недружественных России стран еще давно. Оторвавшись от своего исторического прошлого, ряд стран, которые своей свободой и независимостью обязаны России, решаются на демарши по команде Запада, Болгария в их числе. Болгарские политики, выполняющие команды Запада, делают свое дело, следуя антироссийскому вектору», — заявил Белик.

Депутат подчеркнул, что желание Болгарии присоединиться к поставкам боеприпасов Украине не удивляет, особенно на фоне той риторики, которую эта страна демонстрирует не первый год.

«В 2014 году Болгария объявила о прекращении строительства газопровода «Южный поток» через свою территорию, который должен был пройти из России в южную Европу, что, к слову, крайне негативно восприняли жители самой республики. Это непопулярное и невыгодное решение было принято не без давления извне, но такой для Болгарии оказалась цена интеграции в Евросоюз и одобрения со стороны США», — сказал он.

Так что принятие Болгарией несамостоятельных решений — вполне в духе политики этой страны, которая готова служить чужим интересам, заключил парламентарий.

В марте президент Болгарии Румен Радев заявил, что София не участвует в сделке по поставке снарядов Киеву, но работает с Еврокомиссией над запуском производства на своих предприятиях боеприпасов натовского образца.

В том же месяце Совет Европейского союза увеличил на €2,2 млрд объем Европейского фонда мира, из которого Евросоюз выделяет средства на оружие для Киева.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений Киеву. Так, в середине января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».