Подземный тоннель оказался в воде в Южной Корее

В подземном тоннеле в Южной Корее найден затопленный автобус. В ходе операции спасатели извлекли из транспортного средства не менее пяти погибших, передает телеканал «Известия». Всего в тоннеле длиной 685 м находилось 15 автомобилей. 11 человек числятся пропавшими без вести. С 13 июля в регионах Южной Кореи выпало более 400 мм осадков. Ливни вызвали оползни, наводнения и повреждения дорог. Жертвами стихии стало более 30 человек.

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