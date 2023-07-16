В канцелярии Эрдогана рассказали о причинах поддержки расширения НАТО

Создание единого пространства безопасности и стабильности — единственная задача Турции в Североатлантическом альянсе (НАТО), заявил в статье для Middle East Eye директор по коммуникациям при президенте страны Фахреттин Алтун.

«Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против конкретной страны, а для того, чтобы превратить его во всеобъемлющую организацию безопасности, которая поможет достичь стабильности. Мы рады, что наши законные опасения по поводу политики Швеции в области борьбы с терроризмом были приняты союзниками», — написал он 15 июля.

Алтун подчеркнул, что не только на Турции, но и на НАТО лежит ответственность за то, чтобы процесс расширения учитывал восприятие угроз государствами-членами. Те, кто высказывал несправедливую критику в адрес Турции за то, что она подняла критические вопросы о таких странах-претендентах, как Финляндия и Швеция, должны считаться с тем, что расширение не может произойти за счет национальной безопасности стран-участниц.

«Требования Турции к Швеции противостоять террористическим группировкам были направлены на защиту возможностей и интересов НАТО. Турция рада поддержать членство Швеции в свете создания нового двустороннего механизма безопасности между Анкарой и Стокгольмом. Турция также гордится тем, что сыграла важную роль в создании специального координатора по борьбе с терроризмом — первого в истории НАТО», — отметил Алтун.

В завершение представитель президентской администрации указал, что Турции крайне важно находиться в западном лагере, имея рычаги контроля сухопутного моста между Востоком и Западом и водного пути к Черному морю.

12 июля турецкий президент указал на стремление Турции как можно скорее закончить процесс одобрения заявки Швеции, однако «парламент сейчас закрыт». Миссией Турции в данной ситуации ее лидер назвал разрешение этой задачи в кратчайшие сроки.

Однако на следующий день, 13 июля, представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что страна пока не согласилась на членство Швеции в НАТО, а только открыла путь к процессу.

До этого, 10 июля, Эрдоган накануне начала саммита стран НАТО в Вильнюсе заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Стокгольм обещал Анкаре содействовать ее пути в Евросоюз.

11 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление Швеции в НАТО негативно скажется на безопасности России.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.