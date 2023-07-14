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В Турции заявили о неокончательном согласии Анкары членству Швеции в НАТО

В правящей партии Турции отметили, что страна лишь открыла путь к членству в НАТО Швеции
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ak Party Office
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Турция пока не согласилась на членство Швеции в НАТО, а только открыла путь к процессу. Об этом в четверг, 13 июля, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Прошу быть точнее в формулировках и в понимании процесса: сейчас речь не идет о том, что мы сказали да членству Швеции, мы открыли двери процесса, путь к членству», — сообщил Челик в интервью телеканалу Habertürk.

По его словам, процесс оценивания турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО состоится, скорее всего, в октябре–ноябре.

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Ранее, 12 июля, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган указал на стремление Турции как можно скорее закончить процесс одобрения заявки Швеции, однако «парламент сейчас закрыт». Миссией Турции в данной ситуации ее лидер назвал разрешение этой задачи в кратчайшие сроки.

До этого, 10 июля, Эрдоган накануне начала саммита стран НАТО в Вильнюсе заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Стокгольм обещал Анкаре содействовать ее пути в Евросоюз. В то же время спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил, что сроки поступления в турецкий парламент заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции тогда не ратифицировали Венгрия и Турция.

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