Эрдоган заявил о намерении Турции быстрее одобрить членство Швеции в НАТО

Турция хочет быстро завершить процесс одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО, но «парламент сейчас закрыт». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита в Вильнюсе 12 июля.

«Речи о том, чтобы парламент рассмотрел протокол в октябре после выхода из отпуска, не идет. Однако в парламенте накопилось много международных соглашений, много законов, однако мы учитываем важность этого шага. Наша цель — по возможности завершить в ближайшее время эту задачу», — заявил Эрдоган.

Ранее в этот день турецкий лидер заявил, что Стокгольм предоставит Анкаре дорожную карту борьбы с терроризмом. После этого протокол о членстве в НАТО будет направлено в парламент.

10 июля генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о согласии Турции как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. При этом Столтенберг обратил внимание на то, что не владеет информацией о том, как быстро и когда Турция будет готова передать документы по Швеции.

В тот же день Эрдоган перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО сделал заявление о том, что вступление Швеции в альянс станет возможным, после того как Турция будет принята в члены Европейского союза (ЕС).

Позднее, 11 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление Швеции в НАТО негативно скажется на безопасности России.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.