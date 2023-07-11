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Песков заявил о негативном влиянии на безопасность РФ вступления Швеции в НАТО

Песков: Россия негативно оценивает вступление Швеции в НАТО
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Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense
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Возможное вступление Швеции в НАТО негативно скажется на безопасности России. Об этом 11 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Негативно, однозначно», — подчеркнул Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Он также прокомментировал отношения России к Турции в связи с ее обязательствами в качестве члена альянса.

«Турция имеет свои обязательства, Турция привержена своим обязательствам. Это никогда не было для нас секретом. В этом плане мы никогда не носили розовые очки», — отметил Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают решение президента Турции дать согласие на вступление Швеции в НАТО.

Он добавил, что в этом плане в Кремле всё понимают. Песков подчеркнул, что у России и Турции существуют разногласия, но по его словам, есть и та часть отношений, которая соответствует интересам двух стран, которые достаточно важны, как для российской, так и для турецкой стороны.

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Ранее, 10 июля, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Однако он отметил, что не имеет информации о том, насколько быстро и когда Турция намерена передать документы по Швеции.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза (ЕС). Он добавил, что расскажет о новом условии Турции в ходе саммита.

Турция заявила о намерении одобрить заявку шведской стороны на вступление в НАТО после того, как Стокгольм выполнит обязательства по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом 21 июня. Он был подписан в июне минувшего года в ходе саммита НАТО.

Ранее Анкара блокировала процесс рассмотрения заявки Стокгольма на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения турецкой стороны, связанные с борьбой с терроризмом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

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