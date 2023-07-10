Столтенберг заявил о готовности Турции принять Швецию в НАТО как можно скорее

Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг 10 июля.

«Рад сообщить, что после встречи, которую я провел с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президент Эрдоган согласился направить протокол о присоединении Швеции к альянсу как можно скорее и обеспечить ратификацию», — написал он в Twitter.

Столтенберг добавил, что этот исторический шаг делает всех союзников НАТО сильнее и укрепляет безопасность.

При этом генсек альянса отметил, что не имеет информации о том, насколько быстро и когда Турция намерена передать документы по Швеции.

Ранее в этот день Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО, заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза (ЕС). Он добавил, что расскажет о новом условии Турции в ходе саммита НАТО.

21 июня Турция назвала условием для одобрения вступления Швеции в НАТО выполнение от Стокгольма обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне 2022 года на полях саммита НАТО.

Анкара блокировала процесс рассмотрения заявки Стокгольма на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения турецкой стороны, связанные с борьбой с терроризмом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. В итоге 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

11–12 июля в Вильнюсе пройдет саммит Североатлантического альянса, на котором планировалось принять королевство в блок.