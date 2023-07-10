Эрдоган назвал новое условие для одобрения заявки Швеции в НАТО

Вступление Стокгольма в НАТО станет возможным после того, как Анкара будет принята в члены Европейского союза (ЕС), заявил в понедельник, 10 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля.

«Я хочу обратиться к странам, которые тормозят нас на пути в ЕС уже 50 лет. Откройте Турции путь в Европейский союз. И мы откроем путь Швеции (в НАТО), как ранее сделали это для Финляндии», — сказал он.

Турецкий лидер отметил, что о данном условии он сообщил президенту США Джо Байдену.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что расскажет о новом условии Турции в ходе саммита НАТО. Также он отметил, что последнее решение о вступлении Швеции будет зависеть от голосования в турецком парламенте.

Ранее, 7 июля, Эрдоган заявил, что Анкара всë еще не может ратифицировать вступление Швеции в НАТО из-за ее поддержки террористов.

21 июня Турция назвала условием для одобрения вступления Швеции в НАТО выполнение от Стокгольма обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне 2022 года на полях саммита НАТО.

Анкара блокировала процесс рассмотрения заявки Стокгольма на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения турецкой стороны, связанные с борьбой с терроризмом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. В итоге 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

11–12 июля в Вильнюсе пройдет саммит Североатлантического альянса, на котором планировалось принять королевство в блок.