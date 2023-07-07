Эрдоган заявил о невозможности одобрения вступления Швеции в НАТО

Анкара всë еще не может ратифицировать вступление Швеции в НАТО из-за ее поддержки террористов, заявил 7 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы поддержали политику открытых дверей НАТО. Мы одобрили членство Финляндии. Но мы не можем одобрить тех, кто приветствует террористов», — сказал Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле.

Он отметил, что Турция ожидает от Швеции выполнения взятых на себя обязательств. Он также указал, что вопрос со вступлением страны будет затронут на июльском саммите НАТО.

21 июня Турция назвала условием для одобрения вступления Швеции в НАТО выполнение от Стокгольма обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне 2022 года на полях саммита НАТО.

Анкара блокировала процесс рассмотрения заявки Стокгольма на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения турецкой стороны, связанные с борьбой с терроризмом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. В итоге 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали лишь Венгрия и Турция.

При этом 11–12 июля в Вильнюсе пройдет саммит Североатлантического альянса, на котором планировалось принять королевство в блок.