«Зенит» обыграл ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России

Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» 15 июля обыграл московский ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России. Встреча проходила в Казани.

По окончании основного времени встречи матч завершился со счетом 0:0. После была сразу же назначена серия пенальти, в которой футболисты «Зенита» оказались точнее — 5:4.

На стадионе за матчем наблюдали 40 876 зрителей.

В прошедшем сезоне «Зенит» в пятый раз подряд стал победителем чемпионата России. Команда завоевала свой восьмой по счету суперкубок и стала абсолютным рекордсменом по данному показателю.

До этого, 10 июля, футболисты петербургского «Зенита» с разгромным счетом победили земляков из «Динамо» в товарищеском матче. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 4:0.

1 июля «Зенит» выиграл первый матч предсезонного международного турнира (Кубок PARI Премьер) в Санкт-Петербурге. Соперниками были футболисты из Баку — клуба «Нефтчи». Встреча завершилась со счетом 3:1.