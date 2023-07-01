Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совфеде назвали оторванными от реальности условия Зеленского для диалога с РФ
Армия
Источник сообщил о пресечении попыток ВСУ перейти в контрнаступление в ДНР
Происшествия
Число погибших при обстреле ВСУ Токмака выросло до двух
Политика
В Госдуме назвали правовым беспределом задержание в Польше российского хоккеиста
Мир
Global Times сообщила о завершении испытаний Китаем самых быстрых поездов в мире
Общество
СК начал проверку после ДТП с туристическим автобусом в Карелии
Мир
В ходе беспорядков во Франции разграблены 250 банков и 200 магазинов
Происшествия
Прокуратура проверит обстоятельства ДТП под Саратовом
Интернет и технологии
Twitter ограничит возможность бесконечно листать ленту
Происшествия
Воздушный шар с людьми на борту упал в Махачкале
Спорт
Чемпион мира по футболу Фабрегас завершил карьеру
Происшествия
Три человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе под Саратовом
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 10

«Зенит» стартовал предсезонный международный турнир с победы над «Нефтчи»

«Зенит» одержал волевую победу над «Нефтчи» в первом матче Кубка PARI Премьер
0
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Петербургский футбольный клуб «Зенит» выиграл первый матч предсезонного международного турнира (Кубок PARI Премьер) в Санкт-Петербурге. Игра против соперников из Баку — клуба «Нефтчи» — прошла 1 июля на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 3:1.

Единственный гол бакинцев в первом тайме забил форвард Салданья, он реализовал пенальти. Во второй половине матча три мяча в ворота соперников отправили Густаво Мантуан, Клаудиньо и именинник Зелимхан Бакаев из «Зенита», уточнил «Спорт-Экспресс».

В рамках турнира «Зениту» предстоит провести еще два матча — против «Црвены Звезды» (4 июля) и «Фенербахче» (9 июля).

Все четыре стороны: кто приедет к «Зениту» на предсезонный турнир
В соревновании в Питере примут участие топ-клубы из Сербии, Турции и Азербайджана

В начале июня бразильский и российский футболист, нападающий клуба «Зенит», олимпийский чемпион 2020 года Малком Филипе Силва де Оливейра, более известный как Малком, стал лучшим в сезоне по версии Российской премьер-лиги (РПЛ).

7 мая стало известно, что футбольная команда из Санкт-Петербурга досрочно взяла золото в чемпионате России. Тогда «Зенит» обыграл дома московский «Спартак» со счетом 3:2. Так, сине-бело-голубые пятый раз подряд стали чемпионами России по футболу.

«Зенит» после 27 туров набрал 65 очков. В списке на втором месте располагается ЦСКА (54), на третьем — «Ростов» (50), на четвертом — «Спартак» (50) и на пятом — «Ахмат» (50).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023