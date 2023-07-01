«Зенит» стартовал предсезонный международный турнир с победы над «Нефтчи»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» выиграл первый матч предсезонного международного турнира (Кубок PARI Премьер) в Санкт-Петербурге. Игра против соперников из Баку — клуба «Нефтчи» — прошла 1 июля на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 3:1.

Единственный гол бакинцев в первом тайме забил форвард Салданья, он реализовал пенальти. Во второй половине матча три мяча в ворота соперников отправили Густаво Мантуан, Клаудиньо и именинник Зелимхан Бакаев из «Зенита», уточнил «Спорт-Экспресс».

В рамках турнира «Зениту» предстоит провести еще два матча — против «Црвены Звезды» (4 июля) и «Фенербахче» (9 июля).

В начале июня бразильский и российский футболист, нападающий клуба «Зенит», олимпийский чемпион 2020 года Малком Филипе Силва де Оливейра, более известный как Малком, стал лучшим в сезоне по версии Российской премьер-лиги (РПЛ).

7 мая стало известно, что футбольная команда из Санкт-Петербурга досрочно взяла золото в чемпионате России. Тогда «Зенит» обыграл дома московский «Спартак» со счетом 3:2. Так, сине-бело-голубые пятый раз подряд стали чемпионами России по футболу.

«Зенит» после 27 туров набрал 65 очков. В списке на втором месте располагается ЦСКА (54), на третьем — «Ростов» (50), на четвертом — «Спартак» (50) и на пятом — «Ахмат» (50).