ФК «Зенит» разгромил петербургское «Динамо» в товарищеском матче
Футболисты петербургского футбольного клуба (ФК) «Зенит» с разгромным счетом победили земляков из «Динамо» в товарищеском матче в понедельник, 10 июля.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 4:0.
Автором хет-трика стал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, забивший голы в ворота соперника на 56-й, 58-й и 80-й минутах матча. Еще один мяч — на счету Андрея Мостового. Он забил его на 79-й минуте игры.
Следующий матч «Зенит» проведет 15 июля в Казани за Суперкубок России, его противником станет ЦСКА, передает «Спорт-Экспресс».
1 июля «Зенит» выиграл первый матч предсезонного международного турнира (Кубок PARI Премьер) в Санкт-Петербурге. Соперниками были футболисты из Баку — клуба «Нефтчи». Встреча завершилась со счетом 3:1.
После игры голкипера «Нефтчи» Агиля Мамедова пришлось госпитализировать из-за того, что вышедший на замену в добавленное время хавбек «Зенита» Владислав Саусь врезался в него.