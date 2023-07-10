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ФК «Зенит» разгромил петербургское «Динамо» в товарищеском матче

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Фото: fc-zenit
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Футболисты петербургского футбольного клуба (ФК) «Зенит» с разгромным счетом победили земляков из «Динамо» в товарищеском матче в понедельник, 10 июля.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 4:0.

Автором хет-трика стал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, забивший голы в ворота соперника на 56-й, 58-й и 80-й минутах матча. Еще один мяч — на счету Андрея Мостового. Он забил его на 79-й минуте игры.

Следующий матч «Зенит» проведет 15 июля в Казани за Суперкубок России, его противником станет ЦСКА, передает «Спорт-Экспресс».

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1 июля «Зенит» выиграл первый матч предсезонного международного турнира (Кубок PARI Премьер) в Санкт-Петербурге. Соперниками были футболисты из Баку — клуба «Нефтчи». Встреча завершилась со счетом 3:1.

После игры голкипера «Нефтчи» Агиля Мамедова пришлось госпитализировать из-за того, что вышедший на замену в добавленное время хавбек «Зенита» Владислав Саусь врезался в него.

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