После матча с «Зенитом» голкипера клуба «Нефтчи» госпитализировали

После первого матча предсезонного международного турнира («Кубок PARI Премьер») в Санкт-Петербурге, в котором встретились клубы «Зенит» и «Нефтчи», вратаря последних пришлось госпитализировать, сообщил 1 июля «Спорт-Экспресс».

В добавленное время вышедший на замену хавбек «Зенита» Владислав Саусь врезался во вратаря «Нефтчи» Агиля Мамедова. После этого голкипера пришлось увезти с газона на носилках.

«Он отправлен в больницу, ему будут делать КТ. Врачи сказали, что ничего серьезного нет», — сообщил на послематчевой пресс-конференции тренер «Нефтчи» Игорь Гетман.

Матч предсезонного международного турнира завершился со счетом 3:1 в пользу «Зенита». Победители во второй половине матча забили три гола, оставив первую часть игры для единственного гола соперников.