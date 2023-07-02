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После матча с «Зенитом» голкипера клуба «Нефтчи» госпитализировали

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После первого матча предсезонного международного турнира («Кубок PARI Премьер») в Санкт-Петербурге, в котором встретились клубы «Зенит» и «Нефтчи», вратаря последних пришлось госпитализировать, сообщил 1 июля «Спорт-Экспресс».

В добавленное время вышедший на замену хавбек «Зенита» Владислав Саусь врезался во вратаря «Нефтчи» Агиля Мамедова. После этого голкипера пришлось увезти с газона на носилках.

«Он отправлен в больницу, ему будут делать КТ. Врачи сказали, что ничего серьезного нет», — сообщил на послематчевой пресс-конференции тренер «Нефтчи» Игорь Гетман.

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Матч предсезонного международного турнира завершился со счетом 3:1 в пользу «Зенита». Победители во второй половине матча забили три гола, оставив первую часть игры для единственного гола соперников.

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