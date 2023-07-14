Предсезонное обострение: как «Зенит» и ЦСКА готовы к Суперкубку России

Старт предстоящего сезона в отечественном футболе — матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА 15 июля в Казани — пройдет на фоне серьезных кадровых перемен и неоднозначных результатов в контрольных играх. «Зенит» на днях лишился своего многолетнего полузащитника Далера Кузяева, ушедшего во французский «Гавр», и скоро должен подписать контракт с защитником Марио Фернандесом. Кроме того, не утихают слухи об уходе звездных бразильцев Малкома, Вендела и Клаудиньо, что приведет к тектоническим изменениям в игре лидера российского футбола. ЦСКА продал в «Спартак» своего ключевого полузащитника Хесуса Медину и упустил шанс вернуть в состав Фернандеса. Да еще и разгромно проиграл в одном из предсезонных матчей.

ЦСКА

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, став одним из лидеров команды и любимцем армейских болельщиков. С ним красно-синие трижды выиграли чемпионат России и один раз кубок. Сам 32-летний бразилец получил российское гражданство и несколько лет успешно отыграл за сборную России. Прошлым летом он покинул ЦСКА и вернулся в родную страну. Это связывали с семейными обстоятельствами. Кроме того, в последние годы Фернандес часто получал травмы, и были сомнения, что он потянет уровень РПЛ.

После года в бразильском «Интернасьонале» Марио решил вернуться в Россию. Ожидалось, что он снова будет выступать за ЦСКА. Тем более пару лет назад он говорил «Спорт-Экспрессу», что в нашей стране не подпишется ни в один клуб, кроме армейского. Но в начале июля в дело вступил «Зенит». Бразилец уже прошел медосмотр в питерском клубе, но пока официально не подписал контракт. Точно известно, что в матче за суперкубок он не сыграет. Пока неясно, будет ли присутствовать на игре и как его встретят болельщики ЦСКА. Между тем на прошлой неделе они узнали еще одну плохую новость.

В ряды заклятого врага — московского «Спартака» — перешел полузащитник Хесус Медина. Он отыграл в ЦСКА полтора года, перейдя в клуб на правах свободного агента. И за него красно-белые заплатят красно-синим как минимум €7 млн. Парагваец был одним из лидеров армейцев в прошлом сезоне.

Особенно здорово он проявил себя в весенней части чемпионата, когда команда выиграла серебро чемпионата, а также завоевала Кубок России. По данным СМИ, в «Спартаке» Медина будет зарабатывать в два раза больше, чем в ЦСКА. И именно по финансам армейцы не сошлись с 26-летним игроком.

А пока у ЦСКА идет подготовка к сезону. В минувшие выходные армейцы сыграли два контрольных матча так называемого Братского кубка против столичного «Динамо». Обе команды делали много замен по ходу игр. И первую встречу, частично сыгранную основой, ЦСКА разгромно проиграл 0:5 на своем стадионе. Сутки спустя главный тренер команды Владимир Федотов выпустил в старте почти полностью молодежный состав. Против частично основного динамовского он достойно себя показал в первом тайме, ведя 3:1, но в итоге снова проиграл 3:6.

— Первые полчаса, пока силы были, играли достойно, контролировали мяч, — поделился мнением с «Известиями» защитник ЦСКА Матвей Лукин. — Играли первым номером. Потом произошли замены, где-то вышли ребята, которые с нами даже не тренировались. Наверное, им тяжеловато было. Поэтому такой счет получился.

Обе игры в стартовом составе начал молодой голкипер Владислав Тороп, отметившийся во втором матче удачным длинным пасом от ворот, ставшим предголевым. Такие вещи как никто другой в России умеет делать легенда армейцев Игорь Акинфеев, который, как обычно, станет основным вратарем на суперкубок и на весь сезон.

— Не знаю, как Тороп сумел повторить пас Акинфеева, — признался Матвей Лукин. — Может быть, хороший тренер вратарей у нас. Точнее не может, а точно — хороший тренер вратарей в ЦСКА Дмитрий Сергеевич Крамаренко. И, конечно, когда такая школа, когда такая легенда на воротах, как Акинфеев, — Тороп каждый день учится у него. Поэтому я не удивлен такой передачей.

Неудачные контрольные матчи ЦСКА не должны никого вводить в заблуждение. За год работы главным тренером армейцев Владимира Федотова красно-синие их проводят не очень хорошо. Прошлым летом они провалили предсезонный турнир Кубок PARI Премьер и также теряли много игроков, начав усиливаться только по ходу чемпионата. Но уже в первом туре с «Уралом» выиграли при подавляющем игровом преимуществе (2:0). И вообще удачно стартовали в лиге.

В марте во время паузы для сборных ЦСКА проиграл выставочный матч команде медиалиги 2DROTS (1:2), то есть фактически — любителям. Тогда армейцев жестко критиковали болельщики, но после того фиаско они сумели взять серебро турнира, обогнав «Спартак» и «Ростов», а также завоевать Кубок России.

— Неудачные контрольные матчи — это просто следствие больших нагрузок, — пояснил Матвей Лукин. — Потому что сейчас сборы. И нас достаточно неплохо мучают, чтобы в ходе сезона было полегче. Конечно, проигрывать всегда неприятно, особенно так, как в первом матче с «Динамо», — разгром 0:5. Но у нас цель — 15-е число. Мы каждый день двигаемся к этой дате, к Суперкубку России. И хотим его выиграть. Ждем победы над «Зенитом». Шансы 50 на 50. Ситуация с Фернандесом и Мединой? Мы внутри команды ее не обсуждали. И с Мединой не разговаривали на эту тему.

«Зенит»

Петербургский клуб выиграл пять последних чемпионатов и четыре последних Суперкубков России. Примечательно, что ЦСКА последний раз выигрывал этот трофей пять лет назад, хотя не должен был играть в матче против тогдашнего чемпиона «Локомотива». Но был вынужден заменить выигравший в 2018 году Кубок России «Тосно», который тут же расформировался из-за финансовых проблем.

Недавний Кубок России стал первым крупным трофеем для красно-синих с 2016 года, когда они в последний раз выиграли чемпионат. Многие считают команду Федотова потенциальным конкурентом «Зенита» в предстоящем сезоне. Публика ждет, когда кто-то бросит вызов питерцам, которые не просто выигрывали пять чемпионств подряд, но и делали это с явным преимуществом, обеспечивая золото за три-четыре тура до финиша.

Пока «Зенит» готовится к новому сезону у себя в Питере. В предыдущие две недели он принял участие в домашнем выставочном турнире Кубок PARI Премьер, в котором обыграл бакинский «Нефтчи» (3:1), проиграл белградской «Црвене Звезде» (1:2) и сыграл вничью в основное время со стамбульским «Фенербахче» (0:0), победив в серии пенальти (4:3).

— Все участники турнира играют в еврокубках, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник «Зенита» Арсен Адамов. — Уровень — плюс-минус групповой этап Лиги Европы как минимум. Это очень большой плюс для нас, что такие команды с нами играют. Даже с «Нефтчи» было очень непросто, хоть мы и победили. Перед такой игрой, как в суперкубке против ЦСКА, здорово провести хорошие спарринги.

В прошлом сезоне ЦСКА сумел оказать сопротивление «Зениту» в очных матчах чемпионата. В августе лишь на последних минутах питерцы вырвали дома победу (2:1). А в марте в Москве выиграл ЦСКА (1:0). Это было одно из всего лишь двух поражений «Зенита» в прошлом чемпионате.

— В любом случае матч будет непростой, — сказал Арсен Адамов. — Мы должны отдать им должок за прошлый сезон. И сейчас у нас есть шанс. Не то что шанс — мы обязаны их обыгрывать! И приложим все усилия, чтобы добиться победы. Будет очень непросто.

Не все футболисты «Зенита» смогли сразу начать предсезонку с командой. Многие задержались из-за выступлений за свои сборные. Клуб начал сборы 23 июня, а колумбийский нападающий Маттео Касьерра, бразильские полузащитник Малком и защитник Роберт Ренан прибыли в расположение сине-бело-голубых лишь 29 июня. Позже появился казахстанский защитник Нуралы Алип. Кроме того, немало пропустил из-за травмы защитник Родригао.

Помимо грядущего подписания Фернандеса Летом «Зенит» выкупил у «Коринтианса» трансфер арендованного бразильского полузащитника Густаво Мантуана и из этого же клуба приобрел другого хавбека из Бразилии Эдуардо Ду Кейроса. Последний здорово себя проявил в матче с «Црвеной Звездой», забив гол в первом же матче. А передачу ему отдал 19-летний хавбек Дмитрий Васильев, поднятый из молодежного состава и активно конкурирующий за место в основе.

Кроме того, клуб усилился одним из лидеров самарских «Крыльев Советов» полузащитником Александром Коваленко. И вернул из аренды в «Пари Нижний Новгород» вратаря Никиту Гойло. Но главной интригой стали потенциальные потери «Зенита».

Не утихают слухи об интересе европейских клубов к бразильцам Малкому, Венделу и Клаудиньо. Во многом за счет их индивидуального класса в последние годы клуб доминировал в РПЛ. Не исключено, что в случае их ухода «Зенит» если не потеряет лидерство, то уже не с таким отрывом будет превосходить конкурентов.

А один уход значимого игрока уже состоялся. Полузащитник Далер Кузяев не стал продлевать контракт с сине-бело-голубыми. Он провел шесть лет в клубе и стал одним из лидеров его средней линии, был почти незаменимым в сборной России. На этой неделе 30-летний футболист заключил соглашение с французским «Гавром».

— Наши ребята — это квалифицированные футболисты, — сказал «Известиям» защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков. — Игроки очень хорошего уровня. Конечно, их будет не хватать, если они уйдут, но их можно заменить. И в любом случае решение за ними. Они будут его принимать и сделают свой выбор. Как быть дальше, решать им и нашему клубному руководству. Будет ли с их уходом интрига в борьбе за золото? Не могу сейчас ответить на этот вопрос. Это покажет только чемпионат и время.

Ближайший розыгрыш чемпионата России среди команд РПЛ стартует 21 июля. А 25 июля клубы премьер-лиги начнут выступление в Кубке России.