Летний призыв: в каком состоянии ЦСКА подходит к старту сезона РПЛ

После финала Кубка России казалось, что ЦСКА нужно приобрести двух-трех качественных игроков для глубины состава, чтобы реально попробовать составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за первое место в РПЛ. За четыре дня до начала сезона разговоры о золоте поутихли. И теперь точечными усилениями уязвимых позиций не отделаешься. «Известия» рассказывают о последних трансферных новостях из стана вице-чемпионов России.

Уходят, не приходят

6 июля появилась информация, что Марио Фернандес переходит в «Зенит». Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб договорился «Интернасьоналом» о финансовой составляющей, но вот агент Фернандеса прекратил какие-либо переговоры с армейцами.

— Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио. Переводчик Макс (Головлев) звонил непосредственно игроку вместе с директорами ЦСКА и «Интернасьонала», неуважительно относясь к официальному агенту спортсмена. Несколько раз я говорил ему, что это неправильно. Затем я решил закрыть переговоры с ЦСКА. Это мое решение, а не Марио. Он ни в чем не виноват, — сказал «Спорт-Экспрессу» агент Жорже Машаду.

Марио в итоге вот-вот подпишет контракт с «Зенитом». ЦСКА же усилил еще одного конкурента.

Новости про возможный уход Хесуса Медины в «Спартак» появились еще в июне от парагвайского журналиста Бруно Понты — тогда на это не обратили особого внимания. Но в июле стало известно, что Медина действительно переходит «Спартак». На этой неделе красно-белые подтвердили трансфер. Многие фанаты армейцев были очень расстроены подобным развитием событий, но эксперты, наоборот, видят в этом переходе исключительно плюсы.

— Оцениваю этот переход как прекрасную работу ЦСКА, — сказал «Известиям» бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев. — Клуб взял игрока бесплатно и через небольшое количество времени заработал €7 млн. Да, Хесус был важным игроком, помог клубу завоевать Кубок России, но ему можно найти замену.

Медина был вторым в команде по системе гол+пас в прошлом сезоне, мог закрыть четыре позиции на поле и достался прямым конкурентам. При этом вместо него красно-синие пока никого не подписали.

Источники также сообщают о возможном уходе из ЦСКА полузащитника Бактиера Зайнутдинова в «Бешикташ» и нападающего Хорхе Карраскаля. Правда, трансфер казахского игрока в Турцию может сорваться из-за суммы компенсации. ЦСКА требует минимум €7 млн, а турецкий клуб пока предлагает около €4 млн плюс бонусы. А вот история колумбийца Карраскаля в ЦСКА по-прежнему развивается по негативному сценарию. Он сыграл всего 60 минут за два товарищеских матча, а в последнем и вовсе не вышел на поле.

Надежда на свободных агентов

После товарищеского матча против «Нефтехимика» наставник армейцев Владимир Федотов намекнул руководству, что нужно предпринять решительные шаги в плане усиления состава: «Вы видите, что у нас нет ни одного новичка, — обратился специалист к журналистам. — Поэтому в этом отношении надо делать решительные действия. У нас не такая длинная скамейка», — заявил главный тренер ЦСКА 4 июля.

Приоритет — усиление линии атаки. В распоряжении Федотова сейчас находятся Чалов, Заболотный, Обляков, Ермаков, Глебов. А еще Карраскаль и Гайч. Но вокруг первого всё время ходят слухи об уходе, а второй до сих пор ведет переговоры о возможном возвращении в «Верону», о чем сообщал агент игрока. С такой обоймой в атаке даже за тройку будет трудно побороться, что уж говорить о навязывании конкуренции «Зениту».

— Хотелось бы, чтобы у ЦСКА был не только сильный состав, но и сильная скамейка, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» экс-полузащитник армейцев и сборной России Евгений Алдонин. — Нужно усиление. Надо найти достойную замену Медине, взять еще одного форварда. Возможно, и игрока в среднюю линию.

Слухи связывают ЦСКА с атакующим полузащитником мексиканской «Америки» Диего Вальдесом. Чилийские СМИ пишут, что московский клуб готов предложить за 29-летнего игрока около $10 млн. Трудно представить, что армейцы отдадут такую сумму за Вальдеса, ведь нужны и другие новички. Если, конечно, на примете нет свободных агентов.

Как, например, бразильский левый защитник Педриньо, который сейчас без клуба. По информации «Спорт-Экспресса», представители Педро Энрике Азеведо Перейры (Педриньо) предложили услуги своего клиента и армейцам, и «Спартаку».

В прошлом году ЦСКА смог в начале сезона усилить состав, занять второе место и впервые за десять лет завоевать Кубок России. По силам ли команде провернуть такой же трюк второй раз и даже повести борьбу за чемпионство? Верится с трудом, ведь «Зенит» по-прежнему силен, а конкуренты в лице «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и «Краснодара» не теряют лидеров.