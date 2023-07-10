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«На сборах даже Дзюбе не до шуток»

Футболист «Локомотива» Михаил Щетинин — о подготовке к сезону, скандальных видео главной звезды команды и шансах побороться за чемпионство
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Меньше двух недель осталось до старта нового сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Клубы проводят подготовительные сборы и играют контрольные матчи. Московский «Локомотив» готовится на своей базе в Баковке. Подопечные Михаила Галактионова провели матчи с омским «Иртышом» (1:1), астраханским «Волгарем» (4:2), калининградской «Балтикой» (0:1) и «СКА-Хабаровск» (3:0). Одним из тех, кто может стать открытием предстоящего сезона, считается полузащитник «Локо» Михаил Щетинин, которому 8 июля исполнилось 18 лет. В весенней части прошлого чемпионата он дебютировал в основной команде железнодорожников на уровне РПЛ и провел три матча, причем в принципиальном дерби с ЦСКА (1:1) отыграл весь первый тайм.

В интервью «Известиям» он рассказал о нынешней подготовке к чемпионату, отметил, что не смотрит скандальные видео с лидером команды Артемом Дзюбой, высказался о продлении своим братом Кириллом Щетининым контракта с «Ростовом», а также заявил о способности «Локо» составить конкуренцию петербургскому «Зениту», даже если из него не уйдут звездные бразильцы Малком, Клаудиньо и Вендел.

— Как оцените свое состояние за две недели до старта сезона?

— Нормальное состояние. Физически подтянулись потихоньку.

— Что тогда привело к поражению от «Балтики» в контрольном матче?

— Работа под нагрузками.

— Когда выйдете из-под них?

— Не знаю. Когда тренер решит снижать нагрузки, тогда сразу и выйдем из-под них. Но в любом случае делаем всё, чтобы быть на 100% готовыми к сезону.

— Вы отыграли полчаса в матче с «Балтикой» и целый тайм в игре с «Волгарем». Хватает вас физически на это время?

— На тайм уже сейчас хватает. Некоторые из партнеров по команде уже по 60 минут играли за матч на этих сборах — сил у них хватало.

— Проводить предсезонные сборы дома и за границей — это большая разница?

— Что зимой, когда мы ездим за границу, что летом, когда готовимся к сезону здесь, — разницы особой нет. Что зимой, что летом нагрузки очень большие. И все стараются их выдерживать. Кому-то это дается тяжелее, кому-то легче.

— Считается, что если готовишься в своем городе, то слишком отвлекаешься на семейные дела, походы по ресторанам и другим развлекательным местам.

— Нет, мы закрыты на базе. И нет ничего такого, что бы нас отвлекало от тренировок. Мы готовимся к сезону на закрытой территории в Баковке, проводим по две тренировки в день.

— Чувствуете, что команда готова начать сезон так же успешно, как провела весеннюю часть прошлого чемпионата?

— Постараемся. Приложим все силы, чтобы быть вверху таблицы. Да, есть сложности при подготовке, провели неудачный матч с той же «Балтикой». Но ошибки проанализируем и постараемся дальше играть получше.

— Ваш старший брат Кирилл продлил контракт с «Ростовом». Почему не смогли перетянуть его в «Локо»?

— А зачем его перетягивать (улыбается)? Где ему нравится, пусть там и играет. Он счастлив в «Ростове», я счастлив в «Локомотиве».

— Следите за ситуацией в «Зените» — слухами о возможном уходе звездных бразильцев, непродлением контракта с Далером Кузяевым? Это дает «Локо» шансы бросить вызов питерцам в борьбе за чемпионство?

— А какая разница? Почему мы не можем бросить вызов «Зениту» с его бразильцами? Я считаю, что наша команда не смотрит на игроков другого клуба, а отталкивается от своих сил и целей.

— Все-таки «Зенит» с очень большим отрывом берет золото несколько сезонов подряд при наличии бразильцев.

— Давайте посмотрим, как начнется чемпионат. Думаю, мы сможем составить конкуренцию всем топам.

— Вы смотрели недавние скандальные видео с участием Артема Дзюбы и Леонидом Слуцким?

— Нет, не смотрел. Я YouTube вообще особо не смотрю.

— Клуб не предупреждал молодых игроков «Локо», чтобы не смотрели это, не травмировали свою неокрепшую психику?

— Да нет. Но это дело каждого. Кто-то хочет смотреть, кто-то не хочет. И каждый по-своему это воспринимает. Я лично не смотрю. И у меня никаких претензий к Артему нет.

— Он любит публично и внутри команды шутить над всеми подряд. Сейчас на сборах продолжает подобное?

— На сборах сейчас не до шуток. Все работают в одном режиме.

— Даже Дзюбе не до шуток?

— Даже Дзюбе не до шуток.

— Что же с вами всеми делают на базе?

— Работа была. Повторюсь, у нас нагрузки большие. И мы должны их выдерживать, чтобы быть готовыми к сезону. На 100% готовыми.

— Как оцените новичков команды Владислава Сарвели и Илью Самошникова?

— Пока, конечно, тяжело. Еще не совсем влились в коллектив. Но парни хорошие и игроки хорошие. Надеюсь, помогут команде добиваться наивысших целей.

— Чувствуете, что в предстоящем сезоне будете получать больше игрового времени в основе?

— Это зависит от каждой тренировочной недели. Кто заслужил, тот и играет. Это надо не чувствовать, а доказывать в течение каждого дня.

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