Через две недели начнется новый розыгрыш чемпионата России по футболу среди команд Российской премьер-лиги (РПЛ). В нем дебютирует калининградская «Балтика», которая не играла в высшей лиге с 1998 года. В прошлом сезоне они добились повышения в классе за счет второго места в турнирной таблице первой лиги. Этот успех был достигнут под руководством главного тренера Сергея Игнашевича, легендарного центрального защитника ЦСКА и сборной России.

Сейчас «Балтика» готовится к сезону РПЛ. 6 июля она закончила в Москве первый сбор, выиграв в гостях контрольный матч у московского «Локомотива» (1:0). Скоро в Калининграде начнется заключительный второй сбор, после чего 23 июля команда сыграет в первом туре сезона РПЛ в гостях с «Сочи».

Один из тех, благодаря кому «Балтика» поднялась в Премьер-лигу, — защитник Александр Пуцко, известный по выступлениям за московский «Спартак» и грозненский «Ахмат». В интервью «Известиям» 30-летний футболист поделился ожиданиями от предстоящего сезона, рассказал о работе с Игнашевичем и оценил игру «Спартака» под руководством его нынешнего главного тренера Гильермо Абаскаля.

— Как оцените свою форму перед стартом сезона?

— Потихоньку набираю форму. Постепенно по ходу сборов прибавляем. Еще тяжело играть все 90 минут, но уверен, что к началу сезона будем максимально готовы.

— «Балтика» готова к выступлению в РПЛ?

— Мы сейчас работаем в предсезонку максимально серьезно, чтобы на уровне Премьер-лиги доказать свою конкурентоспособность. Уверен, нам по силам закрепиться в РПЛ. В любом случае сезон покажет, как команда готова, но считаю, что нам вполне по силам показать хороший результат, порадовать болельщиков. Сделаем для этого всё возможное.

— На команду повлиял приход в клуб «Ростеха». Представители компании общались с игроками?

— Нет, никто с нами на общался. Мы работали в своем режиме. А как там руководство, о чем договаривается, мы не знаем.

— Еще не обещали увеличение премиальных в связи с будущим ростом бюджета?

— Нет, пока ничего об этом не говорили. Мы готовимся на сборах, тренируемся, занимаемся чисто футбольными делами.

— Уже во втором туре у вас выезд к «Спартаку» на «Открытие Банк Арене». Какие эмоции испытываете от скорого визита на родной стадион?

— Да какие эмоции? Конечно, хорошие. Хороший стадион, «Спартак» — все знают, что это сильный соперник. Надеюсь, будет много болельщиков. Хотя не знаю, с Fan Id, наверно, придет меньше народу. Но в любом случае приятно будет вернуться на этот стадион, в хорошей атмосфере играть в футбол.

— Как вам «Спартак» в минувшем сезоне под руководством Гильермо Абаскаля?

— Мне он нравился. Единственная проблема: с результатами было не очень. Но по игре они мне нравились — в хороший атакующий футбол играли. Жаль, что где-то по весне много очков потеряли. А так хорошая команда.

— Как вам работа с Сергеем Игнашевичем?

— Он отличный специалист. Подсказывает кое-какие детали для нас, защитников, так как сам был отличным защитником. Но и всей команде он максимально объясняет тактику, дает грамотные установки. Поэтому мы и смогли выйти в РПЛ.