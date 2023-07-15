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Ни одно судно с удобрениями из РФ не отправили в рамках зерновой сделки

ООН: ни одно судно с удобрениями из России не отправили за время действия зерновой сделки
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Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец
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Ни одно судно с российскими удобрениями не было отправлено за всё время действия черноморской инициативы. Об этом в субботу, 15 июля, заявили в координационном центре ООН.

«Соглашение от 22 июля 2022 года разрешает также экспорт (российских. — Ред.) удобрений, в том числе аммиака, однако в рамках инициативы ни одного судна с удобрениями отправлено не было», — сказали в офисе координатора ООН агентству «РИА Новости».

Отмечается, что экспорт продовольствия зависит от ситуации с аммиакопроводом Тольятти – Одесса, который 5 июня украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвала.

Кроме того, беднейшие страны и государства с доходом ниже среднего в рамках зерновой сделки получили только 10% кукурузы и 40% пшеницы, которые были отправлены в рамках зерновой сделки.

Согласно данным центра, 90% кукурузы и 60% пшеницы в рамках черноморской инициативы были отправлены в богатые государства и те, которые относятся к странам с доходом выше среднего. Так, за год Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен получили лишь 2,5% продовольствия от всего отправленного в рамках сделки — это немного больше 822 тыс. т из свыше 33 млн т.

В ООН также отметили, что координационный центр в Стамбуле получил 29 заявок от судов, расположенных в водах Турции, на участие в зерновой сделке, однако с 27 июня ни одна не была одобрена. Кроме того, с 29 апреля порт Южный не задействован в черноморской инициативе, добавили в офисе координатора ООН.

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Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Черноморская инициатива завершается уже 17 июля. Россия не раз высказывалась против продлевать сделки в силу того, что не выполнен ряд обязательств в ее отношении.

Президент РФ Владимир Путин 15 июля провел телефонный разговор со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. Российский лидер подчеркнул, что до сих пор не выполнены обязательства об устранении препятствий для экспорта продовольствия и удобрений.

Также ранее в июле Путин заявлял, что Россия контактирует с сотрудниками ООН, которые стремятся к тому, чтобы западные страны исполнили взятые на себя обязательства, но у них пока ничего не получается. При этом президент подчеркнул, что интересы России в диалоге о продлении зерновой сделки игнорируются.

Кроме того, еще в мае МИД РФ сообщил, что в рамках реализации Меморандума Россия – ООН должны быть решены пять системных задач, в число которых входит реанимирование аммиакопровода, работу которого приостановили после начала спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.

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