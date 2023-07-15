Группу детей из Макеевки бросили на вокзале в Ростове-на-Дону

На вокзале Ростова-на-Дону бросили группу из 14 детей, которая ехала в детский лагерь «Бригантина» под Екатеринбургом. Как сообщает 15 июля источник «Известий», дети приехали из города Макеевка Донецкой Народной Республики (ДНР) в Ростов, чтобы сделать там пересадку, но поезд на Урал уехал без них. Они находятся на вокзале с часу ночи.

На видеокадрах, имеющихся в распоряжении «Известий», видно, как дети спят на вокзале на своих сумках и рюкзаках.

По данным источника, дети остались без путевок и других документов, которые уехали вместе с вожатыми и другими отдыхающими. Забытую группу планируется отправить в лагерь другим поездом следующей ночью.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

В начале июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что детей из приграничных районов региона отправили на отдых в крымский санаторий «Бригантина «Белогорье». Тогда же сообщалось, что 600 детей из Шебекинского и Грайворонского районов поехали в санатории и детские лагеря в Ярославской и Калужской областях.