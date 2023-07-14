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Джокович обыграл Синнера и вышел в финал Уимблдона

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся рекордсменом по победам на турнирах Большого шлема, в пятницу, 14 июля, обыграл итальянца Янника Синнера. Таким образом, он вышел в финал Уимблдона.

В полуфинальном матче Джокович победил итальянского спортсмена со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Игра продолжалась в течение 2 часов 49 минут.

В результате в финале Джокович выступит против россиянина Даниила Медведева или первой ракетки мира — испанца Карлоса Алькараса.

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В четвертьфинале 11 июля Джокович обыграл россиянина Андрея Рублева и вышел в полуфинал Уимблдона со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

12 июня Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира. Так, 27-летний российский теннисист одержал победу над американцем Кристофером Юбэнксом со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1.

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