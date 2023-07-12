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Россиянин Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал Уимблдона

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Фото: Global Look Press/Antoine Couvercelle/DPPI/IPA Spo
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Первая ракетка России Даниил Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал травяного теннисного турнира Большого шлема. Матч 1/4 финала состоялся 12 июля в Лондоне.

В четвертьфинальном матче 27-летний российский теннисист одержал победу над американцем Кристофером Юбэнксом со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1. Поединок продлился ровно три часа.

Теперь Медведеву предстоит игра за выход в финал Уимблдона 14 июля, в которой он сразится с победителем матча Карлоса Алькараса из Испании и датчанина Хольгера Руне, передает «Спорт-Экспресс».

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Ранее, 10 июля, Медведев впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона после того, как его соперник из Чехии Иржи Легечка был вынужден сняться с соревнования из-за травмы. Матч Медведева и Легечки завершился со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность двух партий составила 1 час 19 минут.

Финал чемпионата назначен на 16 июля.

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