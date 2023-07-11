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Джокович обыграл россиянина Рублева и вышел в полуфинал Уимблдона

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Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся рекордсменом по победам на турнирах Большого шлема, 11 июля обыграл россиянина Андрея Рублева и вышел в полуфинал Уимблдона.

В четвертьфинальном матче на травяном корте Лондона Джокович победил российского теннисиста, который впервые дошел до этой стадии на турнире, со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Поединок спортсменов продлился 2 часа 47 минут.

В полуфинале соревнований Джокович, который является действующим победителем турнира, встретится с Янником Синнером из Италии, который до этого обыграл россиянина Романа Сафиуллина.

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Ранее, 10 июля, российский теннисист Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона после того, как его соперник из Чехии Иржи Легечка был вынужден сняться с соревнования из-за травмы. За выход в полуфинал Медведев сыграет либо с Кристофером Юбэнксом, либо со Стефаносом Циципасом.

В тот же день российская теннисистка Мирра Андреева проиграла американке Мэдисон Кис в четвертьфинале Уимблдона и выбыла из чемпионата. Матч продолжался два часа четыре минуты и завершился со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.

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