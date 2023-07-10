Реклама
Прямой эфир
Мир
Axios узнал о вспышках гнева Байдена в общении с помощниками
Экономика
Лавров заявил о безрезультатных усилиях ООН по российской части зерновой сделки
Спорт
Россиянин Медведев обыграл чеха Легечку и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Политика
В России с 1 января 2024 года запустят программу долгосрочных сбережений граждан
Общество
Никита Михалков провел творческую встречу с военнослужащими в Москве
Экономика
Путин подписал закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов и агрегаторов
Общество
Торговая марка «Активиа» сменит название в России
Политика
Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
Спорт
Нападающий «Зенита» Малком может перейти в клуб из Саудовской Аравии
Мир
Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе 12 июля
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым
Спорт
Российский фигурист Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру

Россиянин Медведев обыграл чеха Легечку и вышел в четвертьфинал Уимблдона

0
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона. Сообщение об этом в понедельник, 10 июля, было опубликовано на сайте турнира.

Медведев впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона, после того как его соперник из Чехии Иржи Легечка был вынужден сняться с соревнования из-за травмы.

Первый сет закончился за 38 минут победой российского теннисиста. Игра завершилась во втором сете со счетом 6:2 после отказа чешского теннисиста продолжить участие в матче.

За выход в полуфинал Медведев сыграет либо с Кристофером Юбэнксом, либо со Стефаносом Циципасом.

Ракетка Мирры: на Уимблдоне россияне творят сенсации
Сафиуллин и Андреева заблистали на травяном «Большом шлеме»

В этот день стало известно, что российская теннисистка Мирра Андреева проиграла американке Мэдисон Кис в четвертьфинале Уимблдона и выбыла из чемпионата. Матч продолжался два часа четыре минуты и завершился со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.

9 июля российский теннисист Андрей Рублев выиграл матч у казахстанца Александра Бублика в четвертом круге Уимблдона. Встреча длилась три часа 19 минут. Рублеву удалось завершить ее в пять сетов со счетом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4.

8 июля Даниил Медведев обыграл венгра Мартона Фучовича со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023