Россиянин Медведев обыграл чеха Легечку и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона. Сообщение об этом в понедельник, 10 июля, было опубликовано на сайте турнира.

Медведев впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона, после того как его соперник из Чехии Иржи Легечка был вынужден сняться с соревнования из-за травмы.

Первый сет закончился за 38 минут победой российского теннисиста. Игра завершилась во втором сете со счетом 6:2 после отказа чешского теннисиста продолжить участие в матче.

За выход в полуфинал Медведев сыграет либо с Кристофером Юбэнксом, либо со Стефаносом Циципасом.

В этот день стало известно, что российская теннисистка Мирра Андреева проиграла американке Мэдисон Кис в четвертьфинале Уимблдона и выбыла из чемпионата. Матч продолжался два часа четыре минуты и завершился со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.

9 июля российский теннисист Андрей Рублев выиграл матч у казахстанца Александра Бублика в четвертом круге Уимблдона. Встреча длилась три часа 19 минут. Рублеву удалось завершить ее в пять сетов со счетом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4.

8 июля Даниил Медведев обыграл венгра Мартона Фучовича со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.