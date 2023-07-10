Россиянка Андреева уступила американке Кис и выбыла из Уимблдонского турнира

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла американке Мэдисон Кис в четвертьфинале Уимблдона и выбыла из чемпионата.

Матч продолжался два часа четыре минуты и завершился со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. Во втором сете россиянка вела в счете 3:0 и 4:1, но ее соперница сравняла счет, а затем выиграла партию.

Теперь Кис сыграет с победительницей матча между Екатериной Александровой из России и Ариной Соболенко из Белоруссии.

16-летняя Андреева вышла в четвертый круг турнира, обыграв свою соотечественницу Анастасию Потапову. Матч закончился со счетом 6:2, 7:5 и продолжался 1 час 35 минут. По ходу второй партии Андреевой удалось отыграть двойной сетбол.

Андреева 3 июля также закончила выступление в Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Она проиграла в матче третьего круга американке Кори Гауфф со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.

Россиянка занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). По итогам Уимблдона она гарантированно поднимется как минимум на 64-е место.