Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов и агрегаторов
Общество
Торговая марка «Активиа» сменит название в России
Политика
Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
Спорт
Нападающий «Зенита» Малком может перейти в клуб из Саудовской Аравии
Общество
Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Якутии и Хабаровском крае
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым
Политика
Политолог дал прогноз на сотрудничество Украины и НАТО после саммита в Вильнюсе
Мир
Матвиенко заявила о недопустимости диалога с РФ и КНР на языке силы и угроз
Экономика
Мишустин объявил о запуске в РФ производства новых дизельных двигателей
Мир
Си Цзиньпин назвал развитие отношений с РФ стратегическим выбором двух стран
Мир
ЕК поддержала поставки Украине кассетных боеприпасов от США
Мир
В США допустили сильнейший с 2008 года финансовый кризис

Россиянка Андреева уступила американке Кис и выбыла из Уимблдонского турнира

0
Фото: Global Look Press/Shaun Brooks
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла американке Мэдисон Кис в четвертьфинале Уимблдона и выбыла из чемпионата.

Матч продолжался два часа четыре минуты и завершился со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. Во втором сете россиянка вела в счете 3:0 и 4:1, но ее соперница сравняла счет, а затем выиграла партию.

Теперь Кис сыграет с победительницей матча между Екатериной Александровой из России и Ариной Соболенко из Белоруссии.

Надежда на Мирру: какие шансы у наших теннисистов на Уимблдоне
В мужской сетке Андрея Рублева и Даниила Медведева причисляют к фаворитам, у женщин могут удивить Людмила Самсонова и младшая Андреева

16-летняя Андреева вышла в четвертый круг турнира, обыграв свою соотечественницу Анастасию Потапову. Матч закончился со счетом 6:2, 7:5 и продолжался 1 час 35 минут. По ходу второй партии Андреевой удалось отыграть двойной сетбол.

Андреева 3 июля также закончила выступление в Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Она проиграла в матче третьего круга американке Кори Гауфф со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.

Россиянка занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). По итогам Уимблдона она гарантированно поднимется как минимум на 64-е место.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023