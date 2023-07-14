Isuzu уходит с российского рынка

Японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors решил уйти с российского рынка. Об этом сообщило агентство Киодо. Компания передаст акции своего филиала отечественному автопроизводителю, передает телеканал «Известия». Сборочный завод в Ульяновской области вместе со штатом в 200 сотрудников также перейдет к российской стороне. Решение об уходе связано в том числе с прекращением поставок деталей и узлов в условиях проблем с логистикой.

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