Права на острова: Иран и Россия едва не поссорились из-за территорий в Персидском заливе

Тегеран выразил протест Москве из-за заявления, которое подписала Россия по итогам стратегического диалога с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В частности, иранским властям не понравился один из пунктов, в котором страны поддержали подход ОАЭ к достижению мирного решения вопроса о трех островах в Ормузском проливе. Речь идет об Абу-Муса, Большом Томбе и Малом Томбе, которые Иран считает своими. В результате от РФ потребовали изменить свою позицию по этому вопросу. В том, насколько сильно данная ситуация может осложнить отношения между странами, разбирались «Известия».

Выраженный протест

Иранский МИД выразил протест послу России Алексею Дедову в связи с заявлением по итогам министерской встречи в рамках стратегического диалога РФ и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, состоявшейся в Москве 10 июля.

Россию на переговорах представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Также во встрече участвовали главы внешнеполитических ведомств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, ОАЭ и генсек ССАГПЗ Джасем Аль-Будейви. В результате стороны приняли совместный документ и план действий на следующие пять лет.

Сергей Лавров на встрече с министрами иностранных дел стран Персидского залива во время стратегического диалога «Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)» Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В заявлении, в частности, упоминалось, что министры «подтвердили поддержку всех мирных усилий, включая инициативу ОАЭ и их усилий по достижению мирного решения вопроса о трех островах в Ормузском проливе — Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб — с помощью двусторонних переговоров или в Международном суде ООН». Этот пункт и разозлил Тегеран.

По сведениям иранского агентства Tasnim, во внешнеполитическом ведомстве попросили российского посла Алексея Дедова «передать возражения Тегерана против содержания совместного заявления России и Организации сотрудничества стран Персидского залива». Помимо этого, Москву призвали изменить позицию по этому вопросу, а также подчеркнули, что эти острова «навсегда принадлежат Тегерану».

Вице-президент страны по правовым вопросам Мохаммад Дехган также заявил, что правами на острова обладает только Иран.

Некоторые местные эксперты и вовсе призвали Тегеран пересмотреть отношения с Москвой. Как сообщили на сайте иранского МИДа, глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «Москва уважает территориальную целостность Ирана», а также пообещал сообщить об этом в российскую столицу.

Фото: commonswikimedia.org Спутниковый снимок острова Абу-Муса

Британцы передавали по кругу

Острова Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб расположены в стратегически важном районе Персидского залива. Власти ОАЭ и Ирана оспаривают их принадлежность.

Фактически острова контролирует Тегеран, считая их частью прибрежной провинции Хормозган. Помимо этого, территория островов включена в оборонительную линию страны — в прилегающей к Большому Томбу акватории проводятся военно-морские маневры, а сам остров находится в системе ПВО этого региона страны.

По версии иранских властей: исторически острова принадлежали Ирану, а в 1903 году временно перешли под контроль британцев. После этого незадолго до образования ОАЭ острова вернулись к Тегерану.

Фото: uae-embassy.org Карта островов

В свою очередь, Абу-Даби обвиняет соседнюю страну в «оккупации» островов. Арабские монархии Персидского залива единодушно поддерживают позицию ОАЭ, призывая Тегеран отказаться от претензий на эти территории.

В последнее время Ирану удалось восстановить официальные контакты с арабскими странами. Однако сложившаяся ситуация омрачает примирение.

Похожая ситуация

Россия оказалась в похожей ситуации, что и Китай в 2022 году, напоминает научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня. Тогда председатель КНР Си Цзиньпин подписал в Саудовской Аравии совместное с лидерами ССАГПЗ заявление — Эр-Риядскую декларацию.

В одном из пунктов также сообщалось о поддержке дипломатической инициативы ОАЭ по «мирному решению» спора об островах. В результате посла КНР вызвали в МИД Ирана, а вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа отправился с разъяснениями в Тегеран.

— Для арабов этот момент такой же принципиальный, как и для иранцев, потому что острова, где никто не жил, активно использовались в мореходстве, принадлежали эмирату Шарджа, тогда еще не было ОАЭ. Они были переданы Ирану, который в тот момент, так же как и Шарджа, находился под сильным британским влиянием, — пояснил эксперт. По сути, с точки зрения британской политики, это мало что меняло.

Фото: Twitter.com

По словам собеседника, тогда еще никто не ожидал, что Персидский залив перестанет быть британским озером и через несколько десятилетий станет американским. Но история повернулась иначе, отметил политолог.

Для Исламской Республики эти острова и вопрос об их принадлежности достался в наследство от националистического проекта шахского режима, который опирался на этнический национализм и, соответственно, так болезненно относился к территориям, считает Останин-Головня.

— Исходя из этого, вопрос о принадлежности островов имеет два измерения: первое — идеологическое, касающееся территориальной неприкосновенности, второе — военно-стратегическое. Острова удачно расположены вдоль линии мореходства в Ормузском проливе. И, имея на них база-опорные пункты, можно удачно блокировать это мореходство, — полагает специалист.

Он отметил, что арабские страны «любят вписать что-нибудь в конец документа мелким шрифтом». Вызов посла — формальная процедура в дипломатии.

— Иранцы выразили свое недовольство, российская сторона тоже приняла к сведению, передала в центр, постарается решить вопрос. Скорее всего, может последовать какое-то заявление со стороны официальных лиц. На дипломатическом уровне в сфере межгосударственных отношений инцидент будет исчерпан, — уверен политолог.

АЭС «Бушер» в Иране Фото: департамент коммуникаций госкорпорации «Росатом»

Он отметил, что сложившаяся ситуация не может перечеркнуть развитие сотрудничества в военно-промышленном комплексе , проект Бушерской АЭС. Сотрудничество по атомной энергетике предполагает контакты на ближайшие сто лет. Возникает другой вопрос: что будет с нормализацией отношений между Ираном и Саудовской Аравией? Ведь в ходе нее страны объявили о создании совместной флотилии с ОАЭ и Оманом для обеспечения совместной безопасности в зоне Персидского залива. Эксперт полагает, что все эти проекты не станут сворачивать.

Останин-Головня считает, что вряд ли спор о принадлежности островов, продолжающийся с 1971 года, может перечеркнуть все выгодные для сторон начинания, возникшие в связи с ирано-саудовской нормализацией.

— Зная российский стиль ведения международных отношений и иранский, считаю, что, скорее всего, инцидент будет исчерпан в кратчайшие сроки, — сказал специалист в беседе с «Известиями».

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Не дойдет до обострения

Схожую позицию занимает политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов.

— Я думаю, что возникшая проблема не осложнит российско-иранские отношения. Хотя иранцы очень скрупулезно и тщательно подходят к вопросу своей территориальной целостности, поскольку этот аспект является крайне уязвимым для Тегерана по целому ряду причин, начиная от политических и заканчивая этническим нюансом, — сообщил иранист.

Он отметил, что Оман выступает в вопросе принадлежности островов на стороне ОАЭ, но это никак не мешает Тегерану не просто сохранять, а развивать отношения с Маскатом.

— Конечно, в России никто не ставит под сомнение территориальную целостность Ирана, некоторые иранские политические горячие головы лишь напрасно переживают по этому поводу. Либо же они просто-напросто играют на чувствах националистически настроенной части населения и таким образом пытаются заработать очки, — считает политолог.

К тому же кое-кто из иранских политиков продолжает припоминать исторические факты, отмечает специалист. Например, когда Россия неоднократно побеждала в войне с Персией, а Англия сумела сделать эту страну своей полуколонией из-за слабости тогдашних иранских властей.

Изображен эпизод, когда 493 русских солдата под руководством полковника П.М. Карягина две недели отражали атаки 20-тысячной персидской армии, 1805 год Фото: картина Франца Рубо

— Так или иначе, возникшую проблему быстро утрясут, существует взаимопонимание между сторонами, дипломаты двух стран уже работают над тем, чтобы сгладить углы, — резюмировал Ибрагимов.

Между Ираном и Эмиратами

В свою очередь, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов считает, что в современных международных отношениях территориальные споры — крайне важная и часто встречающаяся проблема. Примеров подобных конфликтов в мире много, и зачастую они еще более осложняются, когда касаются третьих стран. Этим государствам в рамках таких споров не всегда можно однозначно и просто проводить свой внешнеполитический курс.

— Я уверен, что в нынешнем дипломатическом столкновении со стороны российских дипломатов не было предпринято каких-то провокаций в отношении Ирана на тему того, кому принадлежат эти территории в Ормузском проливе. Здесь скорее просто возникла некоторая накладка. Сильно сомневаюсь, что дипломаты ставили своей целью навредить отношениям Москвы и Тегерана, — считает специалист.

В конце концов для Ирана сотрудничество с Россией так же выгодно, как и для России с Ираном , уверен политолог. Он предполагает, что государства могут выждать небольшую паузу, и потом в конструктивном русле сторонам будет проще достигнуть договоренностей.

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При этом Крылов подчеркнул, что Россия не оспаривает контроль Ирана над этими островами, не помогает ОАЭ вернуть контроль себе и в целом не высказывается никак в отношении данного вопроса.

— Сейчас Иран налаживает отношения с арабскими государствами. Возможно, в данной ситуации он хотел показать, что проводит свой независимый курс, никто ему не указ. И даже если государства, которые являются стратегическими партнерами Ирана, позволяют себе действие или высказывание, которое расходится с его позицией, то он может жестко отреагировать, чтобы потом его не упрекнули в слабости, — подытожил эксперт в разговоре с «Известиями».

В корне изменить политику

Востоковед, публицист Андрей Онтиков обращает внимание на то, что непонятно, как вопрос, касающийся спорных островов, вообще нашел отражение в итоговом коммюнике.

— Ведь Москва к нему имеет крайне опосредованное отношение. При этом в тексте заявления не сказано ничего сверхъестественного, что могло каким-то образом задеть Иран. Наверное, Тегеран почувствовал необходимость отреагировать на этот вопрос. И он это сделал, — отметил политолог.

Что касается заявлений иранских экспертов, призывающих пересмотреть отношения с РФ, то, по мнению Онтикова, в настоящее время просто создается дополнительный информационный фон для привлечения внимания к этому вопросу.

Фото: РИА Новости/Зафар Халилов

Он считает, что разлад отношений между странами можно представить только в том случае, если Тегеран захочет в корне изменить свою политику, полностью отвернуться от Москвы и Пекина и начать сближаться с американцами. Однако никаких признаков подобного развития событий нет , уверен специалист.

По его мнению, наоборот, наблюдается сближение, плодотворное сотрудничество двух стран.

— Региональные вопросы должны решаться на региональном уровне, пусть этим занимаются заинтересованные игроки, которые находятся на Ближнем Востоке, а сотрудничество Москвы и Тегерана стоит отдельно и строится на взаимовыгодной основе, — заключил эксперт в беседе с «Известиями».