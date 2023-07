Скоростной ШОС: что выиграет организация от присоединения к ней Ирана

Лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, объединяющей Россию, Китай, четыре центральноазиатские республики, а также Индию и Пакистан, провели 4 июля свой ежегодный саммит . Вопреки первоначальному плану, мероприятие прошло не очно в Нью-Дели, а в виртуальном формате. Однако это ничуть не помешало ШОС принять в полноправные члены Иран, продвинуть на этом же пути Белоруссию, поделиться друг с другом своим видением геополитических тенденций в мире и наметить планы на будущее .

В полку прибыло

С учетом большого числа партнеров по диалогу и наблюдателей в ШОС саммиты организации всегда были мероприятиями представительными. Нынешняя встреча лидеров не стала исключением, и помимо глав самой «восьмерки» собрались, пусть и в виртуальном формате, лидеры еще трех стран — Ирана, Белоруссии и Монголии — в роли наблюдателей, а Туркменистана — в качестве гостя председателя в лице Индии . Кроме того, поучаствовать в саммите пригласили руководителей еще шести международных и региональных организаций : ООН, АСЕАН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и малоизвестной широкому обывателю структуры СВМДА, аббревиатура которой означает Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Впрочем, буквально во время встречи статус одной страны поменялся — Иран, давно стучавшийся в двери ШОС, был наконец официально принят в ряды членов ШОС . И как заявил в этой связи РИА Новости зампредседателя комиссии парламента Ирана по вопросам экономики Голамреза Мархаба, это событие позволит странам Ближнего и Среднего Востока упрочить «здоровые торговые отношения без влияния Запада… и доллара».

Участники заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Вступление Ирана в ШОС стало большой дипломатической победой Тегерана, дав ему своего рода психологическую поддержку в его экономическом противостоянии с США , сказал «Известиям» старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. При этом оно принесет бесспорную выгоду и другим участникам ШОС, в особенности КНР .

— Все знают о китайском мегапроекте «Пояс и путь», представляющем собой не только инфраструктурные сети, но и целую торгово-экономическую систему. Иран играет в нем огромную роль . Неслучайно Пекин, заключивший с Ираном в 2021 году договор о всестороннем сотрудничестве на 25 лет и спустя год достигший схожего соглашения с Саудовской Аравией, выступил посредником восстановления отношений между Тегераном и Эр-Риядом. Это, а теперь и вступление Ирана в ШОС дает возможность Китаю более активно заниматься строительством и продвижением своего «Пояса и пути», — пояснил эксперт.

Впрочем, и другие страны увидели в этом процессе свои плюсы . Например, премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что присоединение Ирана к ШОС поможет реализации и таких региональных инфраструктурных проектов, как транспортный коридор «Чабахар». Казахский же лидер Касым-Жомарт Токаев еще больше глобализировал перспективы сотрудничества стран-членов ШОС в области логистики, отметив, что совместное участие в таких проектах, как «Пояс и путь» и Транскаспийский международный транспортный маршрут, создает все предпосылки и для раскрытия потенциала коридоров Север-Юг и Восток-Запад.

Президент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Помимо Ирана, своя минута слава досталась и Белоруссии. Во время саммита страны- члены шанхайской «восьмерки» дали старт официальному оформлению меморандума о намерениях Минска войти в организацию , что ознаменовало запуск процедуры полноценного присоединения республики к ШОС.

— Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения , — отметил во вступительном слове в этой связи президент России Владимир Путин. — Разумеется, самого внимательного и конструктивного отношения требует рассмотрение всего, кстати довольно солидного, портфеля заявок и от других государств, желающих в том или ином качестве сотрудничать с нашей организацией.

Напомним, еще год назад глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о целой «очереди» из государств, которые хотели бы примкнуть к ШОС как полноправные члены и наблюдатели, уточнив затем, что такое стремление высказывали, в частности, Армения и Азербайджан, а также ряд арабских и азиатских стран.

Тектонические процессы

Официальным лейтмотивом нынешнего саммита с подачи его председателя Индии и ее премьера Моди стала фраза «Towards a SECURE SCO» («На пути к безопасному ШОС»). И это стало отсылом не только лишь к теме безопасности. Аббревиатура первых букв вобрала в себя такие понятия, как security (безопасность), economy and trade (экономика и торговля), connectivity (взаимосвязанность), unity (единство), respect for sovereignty and territorial integrity (уважение суверенитета и территориальной целостности) и environment (окружающая среда).

Такой широкий разброс тем дал возможность каждому из лидеров затронуть тему общих угроз — терроризм, беспокоящую все страны региона ситуацию в Афганистане, безопасность экономических и торговых связей и усиливающийся геополитический разлом между Востоком и Западом, но со своими акцентами.

Президент Ирана Ибрагим Раиси участвует в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества Фото: Global Look Press/Cfoto

— Современный мир претерпевает изменения и потрясения, беспрецедентные за столетие тектонические процессы и глобальные трансформации набирают скорость . Человечество сталкивается с беспрецедентно серьезными вызовами, что выбрать: единство или разделение, мир или конфликт, сотрудничество или конфронтацию? Эти вопросы вновь стали актуальными в наше время, — заметил председатель КНР Си Цзиньпин, призвав коллег по ШОС «самостоятельно формулировать внешнюю политику, основанную на общих и долгосрочных интересах региона».

Тему обострения геополитических противоречий и заметного увеличения конфликтного потенциала, разумеется, не обошел стороной в своем выступлении и Владимир Путин .

— Россия ощущает все это непосредственно на себе . Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны, Украины, фактически враждебного государства — «анти-России», — обозначил он предпосылку украинского конфликта.

Напомнив о целях Запада сдержать развитие РФ при помощи гибридной войны, Владимир Путин подчеркнул, что страна «уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям».

— Российский народ как никогда консолидирован. Сплоченность и высокую ответственность за судьбу Отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа , — подчеркнул он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества Фото: официальный сайт президента Республики Казахстан

Это послание уже явно адресовалось не столько коллегам по ШОС (с большинством из них Владимир Путин успел обсудить эту тему по телефону ранее), сколько аудитории на Западе, которая с момента известных событий то и дело дискутировала на тему ослабления власти в РФ.

Впрочем, невзирая на некоторое нагнетание в начале, большинство выступлений закончились на позитивной ноте — преимущественно пожеланиями успехов президенту Казахстана, к которому после нынешнего саммита переходят функции председателя ШОС.

Слухами СМИ полнятся

Отметим, что изначально нынешний саммит лидеров планировали провести в Нью-Дели. Но в самом конце мая было решено перенести мероприятие в виртуальный формат , что породило много разнообразных спекуляций о причинах этого.

Если одни индийские СМИ связывали это с событиями на Украине, которые могли «омрачить участие президента Владимира Путина» , то другие уверено писали, что отмена очного формата была связана с большой вероятностью неприезда в Индию председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Пакистана Шахбаза Шарифа .

Премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время саммита G7 в Хиросиме Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Отношения Индии и Китая далеки от горячей фазы, тем не менее, многие считали, что после участия индийского премьера Нарендры Моди в майском саммите G7 в Японии, имевшем явную антикитайскую направленность, председатель Си может проигнорировать поездку в Индию. Что касается извечного врага Индии Пакистана, то визит в Нью-Дели его премьера также вызывал большие сомнения на фоне не особо дружелюбной обстановки, в которой прошла поездка на Гоа главы пакистанского МИД Биллавала Бхутто Зардари на СМИД ШОС в начале мая. И даже после официального подтверждения участия Шарифа в виртуальном саммите ШОС, одно из индийских СМИ не удержалось от шпильки, сообщив об этом так: «Ожидается, что Пакистан примет участие в конференции, несмотря на международную изоляцию за укрывательство террористов».

Кроме того, появилась еще одна версия: виной тому, что саммит перевели в виртуальный формат, — плотный график хозяина мероприятия премьера Моди и неготовность к приему большого числа высокопоставленных гостей зданий и помещений в Нью-Дели . Американские же СМИ, ревностно следящие за всеми интеракциями своих партнеров с недружественными им Россией и Китаем, заметили, что после всех фанфар, который Нарендра Моди получил в США во время недавнего госвизита туда, «было бы слишком рано приветствовать китайских и российских лидеров» на индийской территории.

Впрочем, как показало 4 июля, ни кривотолки, ни отказ от очного общения никак не сказались на успехе мероприятия.