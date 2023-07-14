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В МИД РФ заявили об активности иностранных ЧВК в зоне СВО

Захарова: наибольшая активность иностранных ЧВК наблюдается в зоне проведения Россией СВО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москва фиксирует высокую активность иностранных частных военных компаний (ЧВК) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 14 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Последнее время наибольшую активность иностранных ЧВК мы наблюдаем в зоне проведения Россией специальной военной операции. Их причастность к преступлениям украинских неонацистов ни у кого не вызывает сомнений», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Она отметила, что ЧВК активно предлагают свои услуги по подготовке украинских бойцов на территории стран Восточной Европы.

Захарова напомнила, что иностранцы, находящиеся на стороне Украины в зоне проведения спецоперации, являются законными целями российских военных, «которые регулярно и успешно их поражают».

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Накануне в разговоре с «Известиями» военный эксперт Алексей Леонков отметил, что ЧВК — это инструмент гибридных войн. Они под видом национального сопротивления разрушают страну. Так, эксперт прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали готовиться к конфликту с Россией задолго до его начала — в 2014 году. Тренировками и обучением зачастую занимались иностранные ЧВК.

10 июля в Минобороны России сообщили, что с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 675 иностранных наемников из 84 государств. На сегодняшний день в рядах украинской армии продолжают действовать 2029 наемников, отметили в оборонном ведомстве.

11 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство установило факты вербовки в ВСУ наемников более чем из 70 стран.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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