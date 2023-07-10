Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов и агрегаторов
Армия
Войска РФ поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области
Политика
Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
Армия
ВС РФ успешно отразили атаки ВСУ на донецком направлении
Общество
Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Якутии и Хабаровском крае
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым
Политика
Политолог дал прогноз на сотрудничество Украины и НАТО после саммита в Вильнюсе
Мир
Матвиенко заявила о недопустимости диалога с РФ и КНР на языке силы и угроз
Экономика
Мишустин объявил о запуске в РФ производства новых дизельных двигателей
Мир
Си Цзиньпин назвал развитие отношений с РФ стратегическим выбором двух стран
Мир
ЕК поддержала поставки Украине кассетных боеприпасов от США
Политика
В РФ запретили взыскивать просроченные долги жителей новых регионов страны
Сюжет:

Минобороны РФ заявило о прибытии на Украину свыше 11 тыс. иностранных наемников

МО РФ: с 24 февраля 2022 года на Украину прибыло 11 675 иностранных наемников
0
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 675 иностранных наемников из 84 государств. Об этом заявили 10 июля в Минобороны России.

На сегодняшний день в рядах украинской армии продолжают действовать 2029 наемников.

Свыше 2,6 тыс. военных прибыли на Украину из Польши, более 900 — из США и Канады, 800 — из Грузии, по 700 и более — из Великобритании и Румынии, 300 — из Хорватии, а также по 200 и более — из Франции и с подконтрольной Турции части Сирии.

Динамика пребывания наемников была на пике в марте-апреле 2022 года, однако после первых понесенных потерь наплыв резко ослабился.

По полученным данным, украинское командование не несет ответственности за потери среди нанятых иностранных военных. Их чаще отправляют на штурмы российских позиций и эвакуируют по остаточному принципу после вывоза украинских бойцов.

На фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава ВСУ киевский режим развернул вербовку наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии. Привлечение в ВСУ ведется на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб.

Пункт поражения: ВС России разбили наемников в Харьковской области
Удары наносятся местам сосредоточения боевиков ВФУ и по складам, где накапливали боеприпасы и топливо для контрнаступления

По данным от 7 июля, на стороне Киева сражалось около 100 французских наемников.

До этого, 25 мая, источник в российских силовых структурах сообщил, что на херсонском направлении находится около 500 иностранных наемников. По его словам, на правобережье Днепра в Херсонской области находятся поляки, англичане и боевики, входящие в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени шейха Мансура» и «Грузинского легиона».

11 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство установило факты вербовки в ВСУ наемников более чем из 70 стран.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023