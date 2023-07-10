С 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 675 иностранных наемников из 84 государств. Об этом заявили 10 июля в Минобороны России.

На сегодняшний день в рядах украинской армии продолжают действовать 2029 наемников.

Свыше 2,6 тыс. военных прибыли на Украину из Польши, более 900 — из США и Канады, 800 — из Грузии, по 700 и более — из Великобритании и Румынии, 300 — из Хорватии, а также по 200 и более — из Франции и с подконтрольной Турции части Сирии.

Динамика пребывания наемников была на пике в марте-апреле 2022 года, однако после первых понесенных потерь наплыв резко ослабился.

По полученным данным, украинское командование не несет ответственности за потери среди нанятых иностранных военных. Их чаще отправляют на штурмы российских позиций и эвакуируют по остаточному принципу после вывоза украинских бойцов.

На фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава ВСУ киевский режим развернул вербовку наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии. Привлечение в ВСУ ведется на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб.

По данным от 7 июля, на стороне Киева сражалось около 100 французских наемников.

До этого, 25 мая, источник в российских силовых структурах сообщил, что на херсонском направлении находится около 500 иностранных наемников. По его словам, на правобережье Днепра в Херсонской области находятся поляки, англичане и боевики, входящие в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени шейха Мансура» и «Грузинского легиона».

11 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство установило факты вербовки в ВСУ наемников более чем из 70 стран.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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