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RTL сообщила об участии в боях около 100 французских наемников на стороне ВСУ

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Фото: REUTERS/Anna Voitenko
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На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) к началу июля сражается около 100 французских наемников, сообщила 7 июля радиостанция RTL.

«По информации RTL, примерно 100 французов сражаются на Украине в настоящий момент», — говорится в публикации.

Также указывается, что в начале спецоперации около 800 французов выразили желание сражаться за киевский режим. Около половины от этого числа людей отправились на Украину, однако спустя всего несколько дней многие из них вернулись обратно.

Большинству наемников 25–40 лет. Более трети из них являются сторонниками ультраправых идей. Некоторые из них, по данным СМИ, открытые неонацисты.

Наемники самостоятельно обеспечивают себя необходимыми оружием и снаряжением. Находящийся на Украине француз заявил радиостанции, что потратил на обмундирование €50 тыс.

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25 мая источник в российских силовых структурах сообщал, что на херсонском направлении находится около 500 иностранных наемников. По его словам, на правобережье Днепра в Херсонской области находятся поляки, англичане и боевики, входящие в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени шейха Мансура» и «Грузинского легиона».

В конце мая газета The Washington Post обратила внимание, что в зоне проведения спецоперации погибли 16 американских ветеранов военной службы.

11 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство установило факты вербовки в ВСУ наемников более чем из 70 стран.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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