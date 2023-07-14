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Названы самые бюджетные зарубежные направления для отдыха

РСТ: самые бюджетные зарубежные направления для отдыха — это Абхазия, Казахстан и Узбекистан
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Самые бюджетные зарубежные направления для отдыха у россиян — это Абхазия, Казахстан и Узбекистан. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 14 июля.

«Если считать Абхазию зарубежным направлением, то тогда это ближнее зарубежье (Казахстан и Узбекистан. — Ред.) и Абхазия», — сказал Барзыкин.

Он отметил, что это бюджетные направления, которые пользуются спросом, но там всегда можно найти тур и обслуживание, исходя из своего бюджета.

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30 июня, в «Яндекс Путешествиях» рассказали «Известиям», что лидером по росту спроса россиян среди зарубежных направлений в июне стал Азербайджан.

18 июня сервис OneTwoTrip сообщил, что популярными направлениями для семейных поездок в России среди опрошенных путешественников стали Санкт-Петербург, Адлер, Москва, Эсто-Садок, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Анапа, Калининград и Владивосток.

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