Россияне стали больше интересоваться поездками в Азербайджан

Лидером по росту спроса россиян среди зарубежных направлений в июне стал Азербайджан, говорится в исследовании аналитиков «Яндекс Путешествий».

«В июне 2023 года по сравнению с июнем 2022 года интерес к поездкам в Азербайджан вырос на 249%», — отметили они.

Среди причин таких показателей специалисты сервиса назвали ощутимое снижение цен на перелеты в эту страну летом текущего года. Так, в 2023 перелет в обе стороны в июне стоит дешевле на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Цены на бронирование отелей в Азербайджане остались в том же диапазоне, что и в 2022-м.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно увеличился спрос также на путешествия в Грузию (на 87%), Таиланд (на 80%), Кипр (на 55%) и Турцию (на 44 %).

18 июня сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, что самым популярным направлением для семейных поездок по России среди опрошенных россиян стали: Санкт-Петербург, Адлер, Москва, Эсто-Садок, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Анапа, Калининград и Владивосток. Чаще всего туристы с детьми выбирают объекты размещения без звезд (апартаменты, гостевые дома и хостелы) (их на июль забронировали в 41,6% случаев), на долю трехзвездочных отелей приходится 30,7% заказов, а четырехзвездочных — 18,7%.