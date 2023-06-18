Названы самые популярные семейные направления для отдыха в июле

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, где в середине лета будут отдыхать семьи с детьми. Оказалось, что большая часть россиян проведет июльский отпуск внутри страны: на Россию приходится 79,9% отельных заказов. Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

Самым популярным направлением для семейных поездок по России стал Санкт-Петербург: доля Северной столицы составляет 11,5% от всех бронирований отелей по стране. На втором месте оказался Адлер, куда отправятся 9,8% путешественников с детьми, а на третьем — Москва, на которую приходится 8,5%. Кроме того, в список вошли Эсто-Садок (4,4%), Ростов-на-Дону (3,9%), Сочи (3,8%), Казань (3,7%), Анапа (3,5%), Калининград (3,1%) и Владивосток (2,6%).

Чаще всего туристы с детьми выбирают объекты размещения без звезд (апартаменты, гостевые дома и хостелы) — их на июль забронировали в 41,6% случаев. На долю трехзвездочных отелей приходится 30,7% заказов, а четырехзвездочных — 18,7%. Остальные путешественники остановятся в пятизвездочных (4,9%) и двухзвездочных гостиницах (4,1%).

Большинство семей с детьми в июле проведут в одном отеле 1–3 дня: на такой срок оформлены 47,3% заказов. Отпуск продолжительностью от 4 до 7 дней выбрали 36,9% постояльцев, а 15,8% будут отдыхать 8–14 дней.

Список популярных у семей с детьми зарубежных городов возглавляет Стамбул: на июль там оформлено 8,3% от общего количества международных отельных заказов. Второе и третье места заняли курорты Абхазии: Гагра с долей 5,5% и Сухум с 4,2%. Также многие туристы будут отдыхать в Ереване (3,5%), Неаполе (2,8%), Пицунде (2,6%), Дубае (2,4%), Риме (2,3%), Милане (2,2%) и Анталье (2,1%).

Наиболее востребованы за границей у путешественников с детьми объекты размещения без звезд: 38,8% остановятся в апартаментах или гостевых домах. Еще 29,4% выбрали отели категории «четыре звезды», а чуть меньше, или 23,5%, забронировали трехзвездочные гостиницы. На долю пятизвездочных приходится 5,9% бронирований, оставшиеся 2,4% отдали предпочтение отелям с двумя звездами.

За границей продолжительность отдыха большинства семей с детьми — от 4 до 7 дней: на такой срок оформлены 38,4% отельных заказов. Еще 35% поедут предположительно на выходные, то есть на 1–3 дня, а 26,6% задержатся на 8–14 дней.

16 июня был опубликован опрос сервисов «Работа.ру» и «ЮMoney», согласно которому на идеальный двухнедельный отпуск большинству опрошенных нужно около 242 тыс. рублей (на одного человека), причем женщинам требуется больше, чем мужчинам. Средняя сумма, которую называли женщины, составила 251 190 рублей, а у мужчин это 227 592 рубля.

Ранее, в мае, специалисты «СберСтрахования», «СберСтрахования жизни и сервиса путешествий», «Туту» дали советы россиянам по экономии при покупке билетов для летнего отпуска. Так, эксперты советуют планировать отдых заранее, в идеале за год до поездки, а накопить на путешествие помогут программы накопительного страхования жизни (НСЖ), которые также предоставят страховую защиту.