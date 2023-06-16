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Россияне назвали стоимость идеального отпуска

Опрос: россияне оценили идеальный двухнедельный отпуск в 242 тыс. рублей
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Фото: Global Look Press/dpa/Clara Margais
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Сервисы «Работа.ру» и «ЮMoney» провели исследование и выяснили, как россияне представляют себе идеальный отпуск и сколько денег им на него нужно. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Самым распространенным требованием опрошенных к отпуску мечты оказалось посещение новых городов, такой вариант выбрали 49% респондентов. Для 42% идеальный отпуск — это пляжный отдых, а 30% мечтают провести время в лесу, вдали от городской суеты.

Еще два популярных варианта идеального отпуска — круиз на лайнере и отдых на даче (по 28% голосов). Многие также выбрали кругосветное путешествие (26%), автопутешествие (24%) и поход в горы (20%). Чуть меньше респондентов мечтают провести отпуск в дорогом отеле (18%) или устроить гастротур по ресторанам и барам (16%). А 11% признались, что хотели бы просто больше развлекаться в отпуске.

Меньше всего голосов набрали активный летний и зимний отдых. По 6% респондентов назвали лыжи и сноуборд, а также водные развлечения — серфинг, сноркелинг и другие. Столько же респондентов мечтают отправиться на «звездные» курорты, а 4% хотели бы устроить шопинг-тур по бутикам.

В среднем на идеальный двухнедельный отпуск большинству опрошенных нужно около 242 тыс. рублей (на одного человека), причем женщинам требуется больше, чем мужчинам. Средняя сумма, которую называли женщины, составила 251 190 рублей, а у мужчин это 227 592 рубля.

По подсчетам «ЮMoney», бюджетный семидневный отпуск в 2023 году обойдется россиянам примерно в 17 тыс. рублей. Этот вариант включает проживание в недорогом отеле, поездки на автобусе и еду в кафе.

Более дорогой отдых предполагает отели высокого класса, авиабилеты, аренду транспорта, экскурсии и концерты, доставку еды из ресторанов и подписку на стриминговые сервисы. Иногда перед таким отпуском пользователи докупают спортивные и туристические товары. Такой отдых в среднем может стоить от 75 тыс. рублей на человека. В 2023 году бюджетный вариант отпуска стал стоить примерно на 6% меньше, чем в 2022-м, а дорогой подешевел на 31%, отмечает сервис.

За год изменились и основные категории расходов в отпуске. Так, в этом июне средний чек в категории «Авиабилеты» снизился на 45% год к году, на 43% сократились расходы на аренду транспорта. При этом растет средний чек на доставку еды из ресторанов (+32%) и концерты (31%).

Дни наперечет: россияне сокращают сроки отдыха на курортах
Таким образом туристы приспосабливаются к росту цен, составившему 15–30%, уверены эксперты

Ранее, в мае, специалисты «СберСтрахования», «СберСтрахования жизни и сервиса путешествий», «Туту» дали советы россиянам по экономии при покупке билетов для летнего отпуска. Так, эксперты советуют планировать отдых заранее, в идеале за год до поездки, а накопить на путешествие помогут программы накопительного страхования жизни (НСЖ), которые также предоставят страховую защиту.

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