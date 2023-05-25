Россиянам дали советы по экономии на покупке билетов для летнего отпуска

Для того, чтобы сэкономить на отдыхе в отпуске можно сэкономить средства при покупке билетов и выборе отеля. Это следует из совместного исследования СберСтрахования, СберСтрахования жизни и сервиса путешествий Туту, поступившем в распоряжение «Известий» 25 мая.

Так, эксперты советуют планировать отдых заранее, в идеале — за год до поездки. Накопить на отпуск помогут программы накопительного страхования жизни (НСЖ), которые также предоставят страховую защиту. Оформить программу НСЖ «Билет в будущее» от СберСтрахования жизни в приложении СберБанк Онлайн. Если произойдёт страховой случай, компания перечислит деньги клиенту или его близким.

Также перед поездкой важно приобрести страховку. Полис «Страхование путешественников» от СберСтрахования защитит от самых распространенных рисков, связанных со здоровьем, потерей документов и других.

Для того, чтобы грамотно спланировать траты во время путешествия, удобно установить план расходов в СберБанк Онлайн в разделе «Бюджет». Также перед поездкой можно заранее распределить нужные суммы по конвертам в разделе «Цели» в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

«Чтобы сэкономить при покупке билетов, лучше брать их заранее, если вы уверены в датах поездки. Билеты на поезд чаще всего дешевле на старте продаж», — отметила представитель сервиса путешествий Туту Наталья Анисимова.

Чтобы успеть купить билеты по самой низкой цене, можно подключить уведомление о начале продаж на сервисе покупки билетов.

«Авиакомпании регулярно проводят распродажи. Чтобы не упустить выгодное предложение, можно подписаться на социальные сети и рассылки любимых агрегаторов и перевозчиков», — продолжила она.

Анисимова обратила внимание на то, что на Туту можно зарезервировать за собой выбранный билет на некоторое время и оплатить его позже. Это поможет «заморозить» цену билета за низкую плату.

«При бронировании отеля внимательно изучите цены на дополнительные услуги в разных вариантах, которые вам понравились. Где-то может быть включён только завтрак, а где-то — и завтрак, и обед», — заключила специалист.

Также исследование показало, что большинство россиян намерены летом отдыхать в России, 91,5% авиабилетов оформлены на внутренние рейсы. Это следует из совместного исследования СберСтрахования, СберСтрахования жизни и сервиса путешествий Туту.

В страны ближнего зарубежья купили 5% билетов, дальнего зарубежья — 2,7%, в Европу оформлены только 0,8% авиабилетов.

По данным аналитиков Туту, средний чек за авиабилет по России в этом году вырос на 14% и составил 20 550 рублей туда и обратно. В страны ближнего и дальнего зарубежья билет обойдется в 31 116 (+31%) и 59 765 (+10%) рублей соответственно, в Европу — в 87 823 рублей (+63%).

Внутренним лидером авианаправлением остается Сочи, туда поедут 28% россиян, купивших билеты. В десятке лидеров Москва, Петербург, Калининград, Минеральные Воды.

Среди зарубежных направлений лидируют Азербайджан, Турция, Кыргызстан, Армения и Узбекистан.

Почти все железнодорожные билеты (98% проданных билетов) куплены на поездки внутри России. Средний чек за железнодорожные билеты в этом году оказался на 2% меньше, чем в прошлом году, и составил 4 237 рублей.

Как отметили в сервисе ж/д билеты Туту, больше всего железнодорожных билетов россияне купили в Москву, Сочи, и Санкт-Петербург. Много поездок россияне запланировали в Симферополь из Сочи, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Ранее, 22 мая, финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала, что при планировании отпуска один из ключевых вопросов, который необходимо решить, — выбор и аренда жилья. Чтобы найти подходящий вариант, необходимо прежде всего определиться с бюджетом.

Для поиска она советовала использовать надежные ресурсы, сайты и приложения с объявлениями.